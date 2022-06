Het is ‘Wereld Oceanen Dag’ en deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om aandacht te vragen voor oceanen. Want wist je dat oceanen belangrijk zijn voor de voedselzekerheid, onze gezondheid en het klimaat? Daarom moeten we goed voor de oceanen zorgen. Maar doen we dat wel?

Zonnebrand in de zee

Zonnebrandcrème is niet goed voor het milieu. Ook al heb je waterproof zonnebrandcrème aangeschaft, je kunt nooit voorkomen dat er wat van die crème in de zee terechtkomt als je gaat zwemmen. Uit onderzoek blijkt dat minstens 25% zo in het water verdwijnt. Zelfs als je na het insmeren niet gaat zwemmen, kan het altijd nog in zee terechtkomen nadat je je hebt gedoucht. Omgerekend belandt er elk jaar circa 14.000 ton zonnebrandcrème in onze oceanen.

Bleek koraal

In zonnebrand zitten UV-filters, waaronder oxybenzon en octinoxaat. Onderzoeken tonen aan dat deze stofjes de koraalriffen verbleken. Koraal neemt deze stofjes namelijk op, wat de groei belemmert en de voortplanting van het koraal kan verstoren. Met als gevolg dat het koraal verbleekt en uiteindelijk sterft.

Gelukkig is niet alle zonnebrand slecht voor de oceanen. Het zijn vooral de parabenen en het UV-filter oxybenzon die de kleurige riffen verbleken. Andere stoffen, zoals de vloeistof propyleenglycol, hebben weinig tot geen effect op het koraal. Je doet er dus goed aan om hier voortaan op te letten als je zonnebrand aanschaft. Met een natuurlijke zonnebrandcrème zonder oxybenzone of octinoxaat bescherm je niet alleen jezelf tegen UV-stralen, maar ook het koraalrif tegen schadelijke zonnefilters.

Blijven smeren

Stoppen met smeren is in ieder geval geen oplossing. Nee, ook niet naar aanleiding van negatieve socialmediaberichten over zonnebrand. Dermatologen raden simpelweg aan om zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Mocht je toch die zon ingaan, dan kun je je beschermen met natuurlijke zonnebrandcrème, kleding, een zonnebril en hoedjes.

