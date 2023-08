Werkt gezichtsyoga nu wel of niet? Dit zegt de wetenschap

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: niet bijster veel. Ondanks de groeiende populariteit van gezichtsyoga is het aantal onderzoeken naar de methode tot nog toe vrij beperkt. Wel is er één onderzoek dat in dit verband vaak wordt genoemd, maar daaraan lijken een hoop haken en ogen te kleven.

In het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Dermatology concludeerden Amerikaanse onderzoekers dat gezichtsyoga je tot wel drie jaar jonger kan laten lijken. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, toch? Waarschijnlijk is dat ook zo.

Niet zo onafhankelijk

Journalisten van De Volkskrant besloten zich over het onderzoek te buigen en ontdekten al snel iets opmerkelijks. Eén van de onderzoekers bleek namelijk Gary Sirkorski te zijn: een ‘gezichtstrainingsinstructeur’ die trainingen verkoopt via zijn bedrijf Happy Face Yoga. Ook op de uitvoering van het onderzoek hadden de journalisten het een en ander aan te merken. Van de 33 deelnemende vrouwen hield namelijk slechts de helft het vol om de gezichtsoefeningen voor de volle twintig weken uit te voeren. De uiteindelijke onderzoeksgroep van 16 personen was dus veel te klein om harde conclusies te kunnen trekken.

Geen verschil

En dan was het volgens de journalisten van De Volkskrant óók nog maar de vraag of de verbeteringen in de gezichten van de 16 vrouwen daadwerkelijk door gezichtsyoga kwamen. Hun wangen leken dan wel wat voller, maar dat kon ook komen doordat de deelnemers gewoonweg meer ontspanning ervoeren, nu ze meer tijd aan zichzelf besteedden. Daarnaast konden de onderzoekers geen duidelijke verschillen ontdekken in rimpels, kraaienpootjes en fronslijntjes.

Bovendien: wie gaat er dertig minuten per dag voor de spiegel staan om gekke bekken naar zichzelf te trekken? Nee hoor, besteed die tijd maar beter in de sportschool of aan échte yoga.

