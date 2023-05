Wespensteek opgelopen? Déze middelen zijn je redding én heb je binnen handbereik

Lokale reactie. Deze is te herkennen aan een pijngevoel op de plek van de steek, die brandend aan kan voelen of zelfs kan kloppen. De huid is vaak rood, opgezwollen en licht verhard en kan bovendien jeuken. Ben je gestoken in je gezicht of hals, dan kan de zwelling sterker zijn. Let op: ter hoogte van de mond of de keel is deze reactie in verband met verstikkingsgevaar alsnog gevaarlijk, zijn onderstaande middelen niet van toepassing en is medische hulp inschakelen belangrijk.