Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk als de bezorging van je pakketje verkeerd gaat?

Volgens het Radar Testpanel denkt meer dan de helft van de consumenten dat de verantwoordelijkheid bij de pakketdienst ligt. Maar moet je ook echt bij hen aankloppen als er iets mis is?

Webshop

Nee, zegt advocaat consumentenrecht Eva Beekman. “Als je iets bij een webshop bestelt en het pakketje moet bij je thuis worden bezorgd, dan is je eerste aanspreekpunt de verkoper. Die is verantwoordelijk dat jij het pakketje echt ontvangt.” En dat geldt ook als een bezorger het pakketje op het balkon of in de tuin heeft gegooid.

Nieuwe mogelijkheden

Tegenwoordig krijg je bij veel pakketdiensten de optie om een pakketje te laten afleveren op een ‘afgesproken plek’. Let daarmee op, want als je als consument toestemming hebt gegeven om een pakketje op de afgesproken plek te leveren, dan ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk bij jou. “Dat soort dingen zou ik alleen maar doen als je ook zeker weet dat het goed gaat. Want als het misgaat, heb jij dus een probleem en niet de webwinkel.”

Ook als je aangeeft dat het pakketje bij de buren mag worden bezorgd, ligt de verantwoordelijkheid bij jou als consument.

Libelle Pakt Uit: “Dit is iets dat ik niet durf te kopen, maar wel gaaf vind om te krijgen”

Bron: Radar.