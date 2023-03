Wij kunnen niet wachten: dít zijn de 5 must-do’s op Libelle Zomerweek 2023

Nog geen kaartje? Koop hier je ticket mét korting.

5x dit mag je niet missen op de Libelle Zomerweek:

1. Showtime!

Van een hilarische quiz en een modeshow tot optredens van grote artiesten; het gebeurt allemaal op het podium van Sunset Boulevard én in Hotel Libelle. De line-up is gevuld met grote namen: Edsilia Rombley, Jim Bakkum, Berget Lewis, Wolter Kroes, Frans Duijts, Ruth Jacott, Lois Lane en Erik Mesie. Met als hoogtepunt op zondag 14 mei een concert van een uur van zowel Ilse DeLange als Miss Montreal op Sunset Boulevard! Check hier wanneer jouw favoriete artiest optreedt.

2. Shoppen

Een bezoek aan de Zomerweek is niet compleet zonder goede shopsessie. Dit jaar staan onze winkelstraten Rodeo Drive en The Strip weer stampvol met stands van de leukste shops. Hier vind je de laatste mode, mooie make-up, accessoires, boeken, lekkere aanvullingen voor je voorraadkast en nog veel meer items waar je blij van wordt. Kom dus heerlijk struinen. Wil je nu al weten welke shops je precies kunt verwachten? Je vindt ze hier.

3. Eten & drinken

Verspreid over het hele terrein kom je foodtrucks, sapbars en restaurantjes tegen. Van heerlijk belegde broodjes en echte Amerikaanse hamburgers tot salades, je kunt het hier allemaal vinden. Start je dag met een lekker aardbeiengebakje op Rodeo Drive of Sunset Boulevard en sluit ’m af in de wijnbar op Miami Beach, waar Astrid Joosten regelmatig te vinden is om de wijn die zij, samen met Thérèse Boer, ontwikkelde voor je in te schenken.

4. Workshops

Nergens anders vind je zoveel workshops bij elkaar die je gratis kunt volgen. Van geknoopte sleutelhanger tot armband met etherische oliën en van aquarelschilderij tot Jan Jans & de Kinderen-vaasje; op het workshopplein The Hills maak je het allemaal zelf. Meld je aan bij de inschrijfbalie bij The Hills. Let op: maximaal 2 workshops per persoon. Nieuwsgierig naar het volledige aanbod? Dat vindt je hier.

5. Hotel Libelle

Een kamerreservering is niet nodig: iedereen is welkom in Hotel Libelle. Hier ontmoet je de Libelle-redactie, krijg je make-uptips van Carmen Zomers, luister je naar een interview met documentairemaker Mischa Blok, krijg je een masterclass van de stylisten van C&A, kun je je portret laten tekenen door illustrator Dewie Drolenga, is het swingen geblazen tijdens een optreden van Akoestix en zit columnist Hanneke Mijnster aan de bar voor een goed gesprek met de redactie. Het volledige programma van Hotel Libelle vind je hier.

