Wil je hebben: deze verrassende keukentool gaat viral op TikTok

Wij hebben namelijk de ideale keukengadget gevonden. Eentje in de categorie: daar wordt het leven een stukje makkelijker van. En we zijn niet de enigen die er zo over denken. De gadget gaat namelijk viral op TikTok.

Automatisch roerende garde

We hebben het hier over een automatisch roerende garde. Je plaatst het apparaat in je pan, hij blijft zonder hulp overeind staan én hij roert erop los. Ideaal voor soepen, sauzen of iets anders wat aanbrandt als je niet constant roert.

Ideale gadget

Zo kun je rustig weglopen van je pan. Helemaal handig als je kinderen rond hebt lopen die aandacht nodig hebben. Het is ook uitermate geschikt voor mensen die door omstandigheden weinig grip hebben of maar één hand kunnen gebruiken. Maar natuurlijk ook gewoon voor als je graag multitaskt! Het apparaat heeft drie verschillende standen. Zo kun je de juiste snelheid selecteren. Daarnaast kan-ie in de vaatwasser. Je hoeft ‘m dus niet zelf af te wassen.

Shoppen maar!

Ben je overtuigd? Er zijn meerdere exemplaren op de markt. Zo shop je de automatische garde bijvoorbeeld hier, hier en - een iets andere variant- hier. Wil je nog even zien hoe het apparaat z’n werk doet? Dat zie je in onderstaande TikTok-video’s:

Slagroom kloppen? Dat doe je eenvoudig zónder garde:

Bron: Bol.com, TikTok