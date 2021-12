Wil je hebben: dit is nú al de leukste trui van 2022

De coronatijd heeft ons veel dingen laten herontdekken. Een daarvan is de liefde voor comfortabele kleding.

Schipperstrui

Zoals de naam al doet vermoeden, droegen vooral schippers de schipperstrui als werkkleding. Dit kledingstuk zorgde ervoor dat de schippers zich in de meest gure weersomstandigheden staande konden houden. Van oorsprong is de schipperstrui een wollen trui met een col waar knopen in zaten. Die col is inmiddels vervangen door een warme opstaande ritskraag.

Combineren

Inmiddels zijn de truien geliefd bij een breder publiek en heb je ze in verschillende stoffen en kleuren. Het fijne aan deze truien is dat je er alle kanten mee op kan. Combineer een oversized exemplaar met een legging en stoere loafers of draag de trui op je favoriete spijkerbroek. Vriest het buiten? Rist de trui dan dicht of draag er een coltrui of t-shirt onder.

