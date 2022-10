Wil je hebben: er bestaan elektrisch verwarmde badjassen

Dit is als het ware een elektrische deken, maar dan met mouwen.

Verwarmde badjassen

Als echte koukleum ben je natuurlijk allang bekend met elektrische dekens en elektrische voetenwarmers, maar de elektrische badjas kende je vast nog niet. Toch is het een behoorlijke musthave, want anders dan een elektrische deken kun je 'm echt aantrekken en ermee rondlopen. Ideaal!

Shoppen!

We hebben het hier over de Navaris XXL: een enorme elektrische deken (195 cm bij 125 cm) van heerlijk pluche én met mouwen. Helaas viel dit product bij iets te veel mensen in de smaak, want hij is op zowel Bol.com als Amazon.nl momenteel uitverkocht. Natuurlijk kun je deze pagina's wel in de gaten blijven houden, want wie weet komt dit product weer op voorraad. Gelukkig hebben we nog een aantal andere exemplaren gevonden die (nog!) niet uitverkocht zijn. Klik hier, hier en hier.

Ben je een echte koukleum en zijn het vooral je voeten die maar niet meer warm worden? Warme sokken aantrekken kan al een beetje helpen. Maar met déze truc kom je pas goed de koude wintermaanden door:

Bron: Bol.com, Amazon.nl