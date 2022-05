Wil je lezen: dít is het mooiste boek aller tijden

Het boek De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch verscheen in 1992 en staat op nummer één op de lijst van de mooiste boeken aller tijden. Dat dit jaar een oorspronkelijk Nederlandstalig boek op de eerste plaats staat, is extra bijzonder. Want dat betekent dat voor het eerst ooit een Nederlandse auteur op de eerste plaats verschijnt in de Hebban 1000. De lijst met de mooiste boeken aller tijden is gebaseerd op duizenden toplijsten die zijn samengesteld door de leden van de grootste lezerscommunity van Nederland.

Top schrijvers van het mooiste boek

Vorig jaar belandde Carlos Ruiz Zafón op de nummer 1 positie met De schaduw van de wind. De Amerikaanse bestsellerauteur Stephen King en de in 2021 overleden Britse succesauteur Lucinda Riley hebben beiden met 13 titels de meeste boeken in de lijst. Arthur Japin is de succesvolste Nederlandse schrijver met 7 romans in de top 1000. De hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst is De Camino van Anya Niewierra op plek 116. We doen het als land trouwens best goed: bijna een kwart van alle boeken in de Hebban 1000 is oorspronkelijk Nederlandstalig.

De Top 10 Van de HEBBAN 1000 – editie 2022 1. De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch 2. Ik ben Pelgrim van Terry Hayes 3. De schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafón 4. Harry Potter en de Steen der Wijzen van J.K. Rowling 5. Een klein leven van Hanya Yanagihara 6. Het achtste leven (voor Brilka) van Nino Haratischwili 7. De zeven zussen van Lucinda Riley 8. De reisgenoten van J.R.R. Tolkien 9. De vliegeraar van Khaled Hosseini 10. Mannen die vrouwen haten van Stieg Larsson

Ga je binnenkort op vakantie? Neem dít boek dan mee:

Bron: Hebban