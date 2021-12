Winactie: een heerlijk weekendje weg in deze luxe boerderij

Luxe gerestaureerde boerderij voor 10 personen in Groet

Het vakantiehuis werd in de achttiende eeuw gebouwd als boerderij. Na een renovatie is het interieur karakteristiek en industrieel tegelijk. Denk: houten balken en steunpilaren en flinke, metalen lampen.

Luister naar elkaars verhalen aan de lange, houten tafel, of trek je terug met een boek op de loungebank in de woonkamer. Op zolder is een speelruimte voor de kleintjes, de sauna is in het bijgebouw te vinden. Het huis heeft vier slaapkamers en drie badkamers.

De omgeving rondom Groet heeft on-Nederlands veel heuvels. Dat wordt flink de kuiten trainen tijdens een wandeling. Of huur een e-bike om de streek te verkennen, dan zoef je met minimale inspanning door de bossen, onstuimige duinen, en langs mooie uitzichtpunten.

Win!

Libelle mag één weekendje weggeven in deze luxe boerderij voor 10 personen van Belvilla ter waarde van circa €1200. Vul voor 20 januari 2022 het winformulier hieronder in. De winnaar moet voldoen aan onderstaande voorwaarden en krijgt automatisch bericht.

Algemene voorwaarden