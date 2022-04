Winter Wonderland: zó maak je de mooiste sneeuwfoto's

De manier waarop het zacht op de grond valt en de aarde bedekt met een gigantische witte deken, doet alles zo fris en magisch lijken. Zó leg je dat ook goed op camera vast:

1. Leg de vallende sneeuw vast

De magische sfeer die ontstaat als er sneeuw valt, laat zich niet makkelijk vastleggen in een stilstaand beeld. Maar speel met scherpte-diepte en maak bijvoorbeeld ook wat foto's van een mooi takje met wat sneeuw erop. Mocht het op het moment van fotograferen niet sneeuwen, kun je altijd zelf wat sneeuw in de lucht gooien. Zorg in ieder geval voor een donkere achtergrond, want dan kun je de sneeuwvlokken beter zien.

2. Wees creatief

Ga naar een mooie, onbekende plek. Wanneer je de allereerste bent, kun je ook de mooiste plaatjes schieten. De sneeuw vormt dan een prachtige witte deken over de natuur. Sneeuw komt het beste tot z'n recht op foto’s als het kraakvers is.

3. Speel met licht

Zet je camera niet op de automatische stand, want die kiest voor een gemiddelde belichting. Hierdoor is de camera niet gewend zoveel wit te zien en maakt-ie de foto automatisch donkerder. De sneeuw wordt dan grijs en er ontstaat een blauwe gloed. Zonde! Speel zelf met het licht en vergeet ook niet de witbalans aan te passen.

4. Zet een stap achteruit of juist vooruit

Zorg ervoor dat je profiteert van het prachtige landschap door een stap terug te doen en juist veel van de omgeving vast te leggen. Maar ga daarna ook extra dichtbij staan om details vast te leggen. Die combinatie zorgt voor de mooiste sneeuwreportages. Succes!

Nog wat inspiratie:

Winter Wonderland in Nederland Beeld Getty Images









Zó weet je of je foto's niet over- of onderbelicht zijn:

Bron: Clickin moms