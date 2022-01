Een hartverwarmende maaltijd voor koude winterdagen: Japanse maaltijdsoep met noedels (ramen).

Voor 4 personen • 1,8 l kippenbouillon (zie recept)

• 4 porties ramennoedels.



Pittige knoflookpasta:

• 100 ml olie

• 6 teentjes knoflook, fijngeraspt

• 50 ml sesamolie

• 3 el gefermenteerde chilibonenpasta (toban jiang)

• 2 el Japanse sesampasta (neri goma) of tahin

• 1,5 el rijstazijn

• 3 el geroosterd sesamzaad. Topping:

• 3 el chili-olie

• 120 g verse taugé

• 300 g gekookte kip

• 6 bosuitjes, fijngesneden

• 6-7 el grofgehakte koriander

• 2 zachtgekookte eieren

• 4 el geroosterd zwart sesamzaad, gevijzeld Bereiden: 35 min. | Kcal.: 966 p.p.

Maak eerst de knoflookpasta. Verhit de olie tot 130 °C, voeg de knoflook toe en laat 10 min. zacht bakken tot deze goudbruin is.

Neem de pan van het vuur en voeg sesamolie, chilibonenpasta, sesampasta en rijstazijn toe. Doe het sesamzaad erbij en roer tot een grove pasta.

Warm de kippenbouillon op in een pan en breng ondertussen in een andere pan water met zout aan de kook voor de noedels.

Vul 4 kommen met heet water zodat ze warm worden.

Verhit een koekenpan of wok met olie tot deze goed heet is en bak de taugé op hoog vuur zodat de scheuten snel flink kleur krijgen. Het is niet erg als ze een beetje aanbranden. Doe de taugé in een kom.

Verdeel de kip in kleine stukken en warm deze op in de koekenpan met de chili-olie.

Giet het hete water uit de kommen en schep er een beetje bouillon in. Voeg in elke kom 2 el knoflookpasta toe, roer door en vul aan met meer bouillon.

Kook de noedels 45 seconden in ruim kokend water, bij voorkeur in een (noedel)zeef om ze er snel uit te halen als ze klaar zijn. Laat uitlekken en doe ze in de kommen met bouillon.

Garneer met de kip, taugé, bosui, koriander, gehalveerde eieren en sesamzaad.

VARKENS- EN KIPPENBOUILLON Voor 2,5-3 liter:

• 4 l water

• 1 kipkarkas of 2 kippendijen

• 400 g buikspek

• 6-8 g kombu

• 6 gedroogde shiitakes

• 10 cm gember, in dunne plakjes

• 4 hele bosuitjes

• 4 el bonitovlokken (katsuobushi)

• zout Bereidingstijd: 10 min. | Wachttijd: + 3-5 uur trekken | Kcal.: 50 per kom

Doe water, vlees, kombu, paddenstoelen, gember en bosui in een pan, breng aan de kook en schuim af. Doe de bonitovlokken erbij en laat zonder deksel 3 tot 5 uur zacht koken. Zeef de bouillon (gebruik het spek eventueel als ramentopping) en breng op smaak met zout of tare (Japanse saus) naar keuze.

Tekst en receptuur: Tove Nilson | Fotografie: Roland Persson en Jonas Cramby