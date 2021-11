Winters DIY-idee: zo brei je gemakkelijk een plaid met je arm

En nee, dat is dus helemaal niet moeilijk.

De kunst van handwerken

Niet iedereen is in de wieg gelegd voor handwerken. Breien, haken, punniken of borduren is immers een vak apart. Het vereist veel geduld, kennis en vaardigheid. Voor je het weet laat je een steekje vallen en kun je opnieuw beginnen.

Arm breien

Deze worstelingen zijn echter te voorkomen wanneer je breipatronen links laat liggen en breipennen niet eens aanraakt. Met ‘arm breien’ gebruik je namelijk je ármen als breipennen. En door de dikke wol die je voor dergelijke breisels gebruikt, is je zelfgemaakte plaid ook nog eens zó klaar.

Simpel en snel

Het enige dat je nodig hebt om het plaid te breien, is lontwol en je arm. Er komt dus echt geen breinaald aan te pas. Als je een groot plaid wilt hebben, naai je zo'n 5 á 6 van die zelfgebreide sjaals aan elkaar. Je kunt hem eigenlijk zo lang of breed maken als je zelf wilt. En dat breien werkt nog eens heel meditatief ook!

Zó doe je dat

Heb je er nog geen vertrouwen in? Onderstaande video laat duidelijk zien hoe je dit doet én dat het echt gemakkelijker is dan je denkt:

Bron: Stylecookie.nl, Instagram.