Wanneer je in de auto stapt en je riem vastmaakt, sta je er niet bij stil, maar in de gesp van je gordel zit dus een flessenopener, meldt het AD. Kijk maar eens goed naar de rechthoekige gaten van de gesp: deze zorgen er niet alleen voor dat je blijft zitten bij een botsing, maar kunnen ook prima als flessenopener worden gebruikt.

Wist jij dat bijna elke auto op déze plek een flesopener heeft? Beeld Getty Images

Alternatief

Vanaf juni 1975 zit deze verborgen flesopener in alle nieuw verkochte auto’s in Nederland. Er zijn een paar automerken waarbij de gesp niet werkt, maar dan zou je altijd nog bij hoge nood de beugelvormige slotvanger in je portier kunnen gebruiken als alternatief. Hou er wel dan wel rekening mee dat de kans op beschadiging van de lak érg groot is. En dat wil je natuurlijk voorkomen.

Bron: AD