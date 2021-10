Wist jij dat deze 2 regels bij Monopoly eigenlijk helemaal niet bestaan?

Nee, we hebben zelf een aantal regels bedacht die het spel alleen maar langer doen maken. Gewoon even uit onze duim gezogen.

Er bestaat helemaal geen pot

Het idee dat je al het geld in 'de pot' kreeg wanneer je op 'Vrij Parkeren' belandde, was eigenlijk een grote illusie. Er bestaat volgens de makers namelijk helemaal geen pot. De gelukkige speler krijgt ineens een enorm kapitaal uit het niets; puur geluk. En dat is niet waar het spel om draait. Daarnaast zorgt het onverwachtse grote geldbedrag ervoor dat het spel nog langer gaat duren. Het doel van Monopoly is dat alle spelers behalve de winnaar failliet gaan.

Houden of doorgeven?



Ook kopen we straten en stations op de verkeerde manier. Wat we zelf even hadden bedacht: zodra je op een straat uitkwam, mocht je deze kopen. Wilde je dat niet of had je onvoldoende geld, dan was gewoon de volgende speler aan de beurt. Klopt dus niet. Nee, hoe het eigenlijk hoort: komt iemand op het vakje, dan móet het door de bankier geveild worden. De hoogste bieder mag het kopen, beginnend bij 10 euro. Zo gaat het spel ineens nóg een stuk sneller en moet iedere ronde weer tactische keuzes maken.

Haal jij het spel binnenkort weer uit de kast om het op de enige juiste manier te spelen? Of heb jij netjes voor het spelen het boekje doorgelezen en deed je het dus gewoon al goed?

