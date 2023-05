Word jij altijd lek geprikt door muggen? Misschien gebruik je de verkeerde zeep

Anders dan wat veel mensen denken, komen muggen níet op licht af, maar op de geur van je lichaam. Ze kunnen andere geuren zelfs op vijftig meter afstand opsporen. Dat maakt de ene persoon aantrekkelijker dan de ander.

Goed nieuws

Uit nieuw onderzoek blijkt dat muggen op bepaalde geuren afkomen. We hebben gelijk ook goed nieuws, want we weten niet ook aan welke geuren muggen een gruwelijke hekel hebben. Zo weet je precies met welke zeepjes je de komende tijd wel én niet mee moet douchen.

Ieder persoon heeft een eigen, unieke lichaamsgeur. Deze geur ontstaat door je genen, hoe je leeft, wat je eet en welke verzorgingsproducten je op je huid smeert. Dit heeft automatisch ook effect op hoe aantrekkelijk je bent voor muggen.

Magneet voor muggen

Naast bloed drinken alle muggen nectar, wat ze vervolgens verspreiden van bloem tot bloem. Ze zijn dan ook dol op de geur van bloemen. Precies dat maakt jou aantrekkelijk, als je jezelf wast met een naar bloemen geurende douchegel. Dat blijkt ook uit een nieuw onderzoek.

Voor dit experiment werd gekeken naar de unieke geurprofielen van de deelnemers. Vervolgens werd gekeken hoe aantrekkelijk de deelnemers waren voor muggen als ze zich met specifieke zepen hadden gewassen. Wat blijkt? “Mensen die ongewassen muggenmagneten waren, werden na zich gewassen te hebben met de ene zeep nog aantrekkelijker, terwijl een andere zeep hen juist minder aantrekkelijk maakte”, vertelt onderzoeker Clément Vinauger aan Scientias.nl.

Bloemige geur

Drie van de vier geteste zepen lijken de aantrekkingskracht van de muggen te verhogen. Niet heel gek, want deze drie specifieke zepen zijn sterk geparfumeerd en worden geassocieerd met de aangename geur van bloemen, planten en fruit. “Omdat muggen door planten uitgestoten vluchtige stoffen gebruiken om ze te vinden en suikers uit hun nectar te halen, is het logisch dat als we deze chemicaliën aan onze lichaamsgeur toevoegen, dit onze aantrekkingskracht beïnvloedt.” Toch ligt het vooral de combinatie tussen de zeep- en lichaamsgeur. Niet bij iedereen werd de aantrekkingskracht groter.

Kokos wordt dé geur deze zomer

Ook kwamen de onderzoekers erachter dat er een geur waar muggen totaal niet van houden. “Hoewel er op dit gebied meer studies nodig zijn, hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat van kokos afgeleide producten een sterk, afstotend effect hebben op verschillende insecten die zich met bloed voeden,” zegt Vinauger. “Ik zou een zeep met kokosgeur kiezen om jezelf minder aantrekkelijk voor muggen te maken.”

Kortom: wil je muggen deze lente en zomer op afstand houden? Laat de bloemige douchegels in de schappen liggen. Kies een keer voor een kokoszeep. Hopelijk helpt het.

Bron: Scientias