Word jij er altijd uitgepikt bij de zelfscankassa? Dat is niet alleen maar ‘domme pech’

Het viel NRC op dat bepaalde mensen vaak worden gecontroleerd. Ze begonnen een onderzoek.

Steekproeven

Winkelketens (zoals Jumbo en IKEA) zeggen dat hun steekproeven willekeurig worden gehouden. Zo kan er niet worden gediscrimineerd op uiterlijk, etniciteit of geslacht. De zelfscankassa wordt aangestuurd door een computer die een seintje geeft aan het personeel.

“Elke winkel of winkelketen kan zelf regels instellen in het systeem om de pakkans te vergroten”, zegt Hanno Kallmeyer, consultant van een Amerikaanse fabrikant van kassasystemen.

Anti-diefstalregels

Zo is er blijkbaar een top tien van producten die vaak gestolen worden. Scan jij één van deze producten? Dan word je automatisch gecontroleerd. Daarnaast schijnt het dat mensen vaker gecombineerde producten proberen te stelen, denk aan scheermesjes in combinatie met scheerschuim. Als jij één van deze producten hebt gescand en de andere niet, kan de computer dit herkennen als een ‘mogelijk risico’ en is de kans dus heel groot dat je er uitgepikt wordt.

Ook wordt de tijd gemeten die tussen het pakken van een zelfscanner en het afrekenen zit. Het blijkt dat winkeldieven vaak erg lang aanwezig zijn in een winkel. Sta jij vaak voor het schap te twijfelen over wat je nou weer moet eten? Dan is dat waarschijnlijk de reden dat jij steeds gecontroleerd wordt.

Potentiële dief

Dit betekent trouwens niet dat áls je er uitgepikt wordt, het computersysteem jou meteen als potentiële dief ziet. In sommige winkels is het systeem zo ingesteld dat je bij een bepaald aantal producten of boven een bepaald bedrag automatisch gecontroleerd wordt. Volgens Kallmeyer is de buurt van de winkel ook nog een factor, omdat het risico op winkeldiefstal niet overal gelijk is.

