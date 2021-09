Zeef schoonmaken? Zo maak je deze lastige klus een stuk gemakkelijker

De klus kán zelfs zo gepiept zijn.

Zeef schoonmaken

Een zeef is een handig gebruiksvoorwerp voor in de keuken. De kans is dan ook groot dat je jouw exemplaar vaak gebruikt, bijvoorbeeld tijdens bakken, koken of het zetten van thee met losse bladeren of kruiden. Het enige nadeel van een zeef is dat het schoonmaken ervan een lastige klus is. Vaak zitten er zelfs na het afwassen nog restjes in.

Life hack

Deze hack biedt uitkomst: zet het vuur aan en houdt de zeef kort boven de vlam. Let op dat je de zeef niet té dicht bij de vlam houdt, om brandgevaar te voorkomen. Op deze manier verbranden de etensrestjes en kun je ze zó met een afwasborstel wegpoetsen.

In onderstaande video zie je precies hoe je dat doet: