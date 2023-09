Zelf maken: hét herfst-gilet (+ gratis breipatroon)

We zijn benieuwd naar het resultaat! Deel je Libelle gilet op libelle.nl/breipakket of met #libellebreipakket op social media.

Goede garens De wol in het breipakket is van het Zwitserse merk Langyarns. Zij maken hoogwaardige brei- en haakgarens en hun onderscheidende zelfmaakpatronen zijn gemaakt door Italiaanse ontwerpers. De verschillende patronen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Behalve wol bevat het Libelle breipakket een breipatronenboek met meer dan 50 patronen. De breinaalden zijn optioneel te koop. Heb je moeite met een bepaalde steek? Na bestelling ontvang je een gratis e-book met brei- en handwerktips en waarin alles haarfijn wordt uitgelegd.

Werkbeschrijving

Langyarns gilet Amore

Maat: one size

Makkelijk te breien voor beginners

Modelmaten: 56 cm breed en 56 cm lang, makkelijk aan te passen in lengte en breedte

Materiaal: 10 bollen Langyarns Amira (je breit het Amore Gilet met een dubbele draad dus met 2 bollen wol tegelijk)

Langyarns Amira bestaat uit 93% katoen, 7% nylon

Langyarns/Addi breinaalden: 8

Stompe naald om het gilet in elkaar te naaien.

Schoudervullingen (kan ook zonder)

Gebruikte steken: recht en averecht

Zet met naald 8 62 steken met dubbele draad op en brei boordsteek (1 recht - 1 averecht).

5 cm boord breien, dat zijn 8 naalden.

Ga vervolgens verder in ribbelsteek: (alle steken recht breien heen en terug) dat doe je tot je 100 naalden hebt gebreid, wat gelijk is aan 50 ribbels)

Nu is je achterpand klaar en gaan we aan de 2 voorpanden beginnen.

Hierna brei je 27 steken en kant de middelste 8 steken af. Brei weer 27 steken en weer terug breien naar de midden halslijn.

Laat de andere 27 steken rusten op een (steek)naald of rijg er een draadje doorheen en knoop het draadje even dicht.

Brei nu het linker voorpand recht heen en weer.

undefined

Brei tot 34 naalden, wat gelijk is aan 17 ribbels. Hierna ga je meerderen en brei je naar de halslijn toe. Laat de laatste 2 steken staan, haal dan de lus gedraaid op van de steek eronder en zet deze op de naald. Brei de lus als een steek. Brei ook de laatste 2 steken en je hebt 28 steken op je naald staan. Herhaal dit nog 3 keer om de 6 naalden (totaal 4 keer) zodat je 31 steken op je naald hebt staan.

Brei tot je in totaal 50 ribbels hebt = 100 naalden. Brei vervolgens weer 5 cm boord. Doe hetzelfde voor het rechter voorpand.

Je gilet is nu afgebreid.

Nu gaan we het in elkaar zetten.

Vouw de schouder om zodat je de juiste vorm krijgt, dit is 9 cm op de schouder.

Vouw het schoudervullinkje dubbel, zodat je een soort banaantje krijgt. Daar overheen vouw je de schouders en speld het vast. De breedte van de schouder is 9 cm.

Je ziet nu gelijk dat je de juiste vorm krijgt. Speld alles eerst.

De omslag komt tot 25 cm boven het boord.

Dus als je de zijpanden dichtnaait, is dat tot aan de oksel 25 cm.

De lengte van het armsgat is 33 cm.

Proeflapje Langyarns gilet Amore

15 cm bij 15 cm

Met dubbele draad 16 steken opzetten met naald 8.

32 naalden breien, wat gelijk is aan 16 ribbels.

Bron: Styling Red Productions, Fotografie Eric van den Elsen