Zijn jouw grijze haren ook zo stug? Zo worden ze weer zacht en glanzend

Wij leggen je uit hoe je je grijze lokken (weer) zacht en glanzend krijgt én houdt.

Grijs haar is anders

Grijs haar is prachtig, mits goed verzorgd. Grijs haar is namelijk van zichzelf stugger en weerbarstiger en glanst minder. Dat komt omdat het een andere structuur heeft: van grijs haar staan de schubben van de haarschacht meer open, en daardoor houdt het minder vocht vast. Het kan hierdoor snel droog aanvoelen.

Haarolie

Je haar zacht maken kun je doen door haarolie te gebruiken. Er zijn ontzettend veel soorten haarolie op de markt, maar je kunt ook kokosolie, arganolie, amandelolie of olijfolie gebruiken. Je kunt haarolie eigenlijk op ieder moment van de dag gebruiken, ook vóór je je haren stylet. Wil je je haren écht intens voeden en hydrateren? Ga dan voor een haarmasker speciaal voor grijs haar en laat dat een hele nacht intrekken.

Shampoo voor grijs haar

Gebruik shampoos die speciaal geschikt zijn voor grijs haar. Denk aan zilvershampoos: die hebben een blauwe of paarse kleur. Zo ga je die gelige gloed tegen. Je haar wordt hier mooi glanzend van en de kleur blijft langer mooi. Ga naast een shampoo ook voor een conditioner speciaal voor grijs haar.

Pas op, breekbaar

Behandel je haar met liefde. Droog je haren bijvoorbeeld niet te ruw met een harde handdoek, maar ga er zachtjes mee om. Je grijze lokken zijn namelijk broos en breekbaar. Gebruik ook geen agressieve, alcoholhoudende stylingproducten.

Appelazijn

Een goede truc om grijs haar mooi te houden, is het spoelen met appelazijn. Appelazijn verlaagt de pH-waarde van je haar, terwijl shampoo die juist verhoogt. Een te hoge pH-waarde kan zorgen voor uitdroging van je lokken. Door je haar te spoelen met appelazijn sluiten de haarschubben zich en wordt je haar weer gladder en glanzender.

Regelmatig naar de kapper

Doordat grijs haar stugger is, is het lastiger in model te brengen. Daarom is het slim om regelmatig een bezoekje aan de kapper te brengen en je grijze lokken te laten bijpunten. Laat je haar altijd met een schaar behandelen en niet met een mes; dat is voor grijs haar niet goed omdat het dan sneller beschadigt.

Zonbescherming

Grijs haar raakt eerder beschadigd door de UV-A en UV-B stralen van de zon. Dit komt omdat het minder melanine bevat. Door de zon wordt je haar niet alleen droger, maar ook geler. Bescherm je grijze haar daarom tegen de zon door een hoed of sjaal te dragen, of koop een beschermend product voor je haar.

Wil je nog meer tips over hoe jij jouw grijze kapsel kan laten stralen? In deze video vertelt kapster Maaike haar geheimen voor mooi grijs haar.

Bron: Plus. Beeld: Getty Images.