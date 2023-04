Zijn wasmiddeldoekjes daadwerkelijk beter voor het milieu én je portemonnee?

Wasmiddeldoekjes, ook wel wasstrips genoemd, zijn relatief nieuw in het assortiment van wasmiddelen. Volgens fabrikanten zijn deze doekjes hét antwoord tegen andere, meer vervuilende, wasmiddelen.

Wasstrips als duurzame vervanger

Veel wasmiddelen zitten vol chemische stoffen die na een beurt in de machine in de oceaan belanden. Om dit te voorkomen kun je voor ecologisch vloeibaar wasmiddel gaan, maar ook wasmiddeldoekjes behoren nu tot de mogelijkheden. Deze doekjes zijn witte strips waarvan je er per wasbeurt één gebruikt. Doordat de strips - inclusief verpakking - een stuk kleiner zijn dan bijvoorbeeld een fles vloeibaar wasmiddel, blijft er na gebruik minder (plastic) afval over. Dat is volgens de fabrikanten het grootste duurzame voordeel van de doekjes. Bovendien is het transport van fabriek naar winkel hierdoor duurzamer. Er zit echter ook één grote maar aan: de doekjes moeten wel biologisch afbreekbaar zijn om duurzaam te blijven, en dat geldt niet voor alle merken die deze doekjes verkopen. Zijn ze niet biologisch afbreekbaar, dan belandt er alsnog een hoop zooi in het water. Zijn ze dat wel, dan lijken wasmiddeldoekjes beter voor het milieu te zijn dan ‘normale’ soorten vloeibaar wasmiddel of pods.

Betaalbare optie

En hoe zit het met geld? Voor duurzame alternatieven betaal je geregeld een hogere prijs. Bij wasstrips is dat gelukkig niet het geval: volgens de Consumentenbond zit de prijs per doekje rond het gemiddelde van andere opties. Het merk dat zij testten kost zo’n €0,39 cent per wasbeurt, maar er zijn ook merken op de markt waarbij dit lager of hoger is. Ter vergelijking: het goedkoopste wasmiddel van een huismerk koop je al voor zo’n €0,10 per wasbeurt, terwijl dure en ecologische merken eerder rond de €0,60 per wasbeurt kosten. Voor het geld hoef je het dus niet te laten, die wasmiddeldoekjes.

