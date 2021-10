Zin in een citytrip? Nieuwe slaaptrein rijdt naar déze Europese steden

Zin in een weekendje weg met je beste vriendin, moeder, dochter of zus? Je kunt voortaan heel makkelijk met een nachttrein naar Wenen, Praag, Verona of Venetië.

Wenen

Sinds afgelopen mei rijdt de Nederlandse Spoorwegen in samenwerking met de Oostenrijkse spoorvervoerder ÖBB dagelijks met een slaaptrein van Amsterdam naar Wenen. Maar dat is inmiddels niet meer de enige nachttrein die vanuit Nederland vertrekt.

Nieuwste slaaptrein

Vrijdag 15 oktober vertrok om 18.06 uur vanaf Breda de nieuwste slaaptrein van onderneming Green City Trip. “De eerste trein gaat naar Praag, maar er zijn nog vijf andere bestemmingen, zoals Verona en Venetië”, zegt mede-eigenaar Hessel Winkelman tegen de NOS. “We zijn bijna twee jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen.”

Mooi uitzicht

Je kunt dus tegenwoordig met de slaaptrein naar Praag, Wenen, München, Innsbrück, Milaan, Verona en Venetië. Opstappen is mogelijk vanaf Breda, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Haag en Rotterdam. Volgens Winkelman gaat ook om de beleving, waardoor de slaaptrein weer steeds populairder wordt. “Het begint letterlijk op het perron bij jou in de buurt”, legt hij uit. “Je hebt geen gedoe met bagage en een wachtrij. En dan krijg je ook nog het mooie uitzicht van berglandschappen in de ochtend. Het is echt onderdeel van je vakantie”.

Doorreizen

Wat ook leuk is: vanaf Wenen kun je heel makkelijk doorreizen. Hierdoor worden bestemmingen in het midden en zuiden van Europa een stuk bereikbaarder en hoef je dus niet altijd met het vliegtuig. Wat weer beter is voor het milieu.

Bron: NOS, Green City Trip.