Zó behoud je de meeste vitamines tijdens het koken

Veel voedingsmiddelen moeten worden bereid voordat ze geschikt zijn voor consumptie. Zo kook, stoom of wok je groenten of stop je fruit in de blender voor een smoothie. Maar de bereiding van voedsel kan ervoor zorgen dat er voedingsstoffen verloren gaan. Ook bepaalt de manier van bereiden of de vitamines en mineralen goed in ons lichaam worden opgenomen.

Onvermijdelijk

“Op welke manier je voedsel ook bereidt, enig verlies van vitamines en mineralen is onvermijdelijk”, zegt het Voedingscentrum. Maar aan de andere kant neemt je lichaam de vitamines wel beter op door je voedsel te bereiden. Doordat bij het koken, stomen of bakken de cellen van groenten kapotgaan, komt de inhoud van de cellen gemakkelijker vrij tijdens de spijsvertering en neemt je lichaam deze vitamines dus sneller op.

Toch hebben consumenten zelf ook veel invloed op de uiteindelijke hoeveelheid voedingsstoffen in een gerecht. Daarom komt het Voedingscentrum met aantal tips tijdens het koken:

Deksel op de pan

Allerlei factoren zijn van invloed op het behouden van vitamines bij het bereiden van eten: de kooktijd, de temperatuur bij bereiding, de hoeveelheid water, hoe het eten is bewaard en de versheid van de producten. Zo adviseert het Voedingscentrum je om voedsel niet langer of heter dan nodig te bereiden en te koken in weinig water met een deksel op de pan.

Verschillende soorten vitamines

Je hebt wateroplosbare en vetoplosbare vitamines. Bij het koken van groente lossen wateroplosbare vitamines op in het kookwater, waardoor de helft van de vitamine C verloren kan gaan. Bij roerbakken is dat niet het geval. Vetoplosbare vitamines hebben daarentegen minder te lijden tijdens de bereiding. Wel zorgt de hoge temperatuur bij koken of bakken voor de afbraak van beide soorten vitamines. Blijkbaar zijn vooral vitamine C en B hier gevoelig voor.

Maar de beste tips blijven toch wel:

Varieer tussen koken, (roer)bakken, braden, stoven en stomen

Snijd groente zo kort mogelijk voor de bereiding, zodat de blootstelling aan zuurstof minimaal is

Snijd groente grof, zodat het contactoppervlak met het water kleiner is

Kook in weinig water en zo kort mogelijk

Kook groente direct in kokend water

Gebruik kookvocht voor een soep of saus

Variatie

Kortom: roerbakken blijkt beter te zijn dan groenten koken in water, maar pas op met de hoeveelheid vet of olie. Ook bij het stoven en stomen van groenten is het verlies van vitamines en mineralen beperkt. Daarom raadt het Voedingscentrum iedereen aan te blijven variëren.

Bron: Het Voedingscentrum