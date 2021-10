Zo drink je ook met koud weer genoeg water op een dag

Want hydratatie is belangrijk, ook als het koud is. Drink je te weinig? Dan kun je al snel last van hoofdpijn krijgen, en zelfs concentratiestoornissen en misselijkheid ervaren. Probeer met deze tips dus écht voldoende te drinken, ook als de regen met bakken uit de hemel valt of het ijskoud is.

1. Ga voor water op kamertemperatuur

IJskoud water drinken terwijl het buiten koud is, is niet zo aantrekkelijk. Het is daarom veel slimmer om een glas op kamertemperatuur te drinken. Ook kun je ervoor kiezen om een glas water te drinken dat je hebt opgewarmd. Je lichaam hoeft op deze manier minder hard te werken om zijn temperatuur te behouden.

2. Gebruik een app die je een seintje geeft

Als je heel erg druk bent, is de kans aanwezig dat je vergeet te drinken. Een app die een melding geeft, kan hiervoor de oplossing zijn. Je ontvangt dan geregeld een notificatie op je smartphone waardoor je er weer even aan wordt herinnerd dat je weer iets moet drinken. De app Aqualert is er eentje waarbij je een goede waterbalans houdt.

3. Kleed je niet al te warm

We zijn al snel geneigd om ons extra warm aan te kleden tijdens de winterperiode. Maar overdrijf niet met allerlei lagen. Hierdoor ga je zweten, en dat is een van de belangrijkste oorzaken van uitdroging. Dat betekent natuurlijk niet dat je je wollen trui niet meer uit de kast mag trekken, maar pas je kleding aan op de activiteit die je die dag gaat doen.

4. Warme winterse dranken

Geregeld een kop koffie of thee drinken draagt bij aan een goede hydratatie, maar dan wel de variant zonder suiker en melk. Het is een fabeltje dat koffie en thee water zouden onttrekken aan je lichaam. Cafeïne zorgt er wel voor dat je eerder naar de wc moet, maar je gaat er niet meer van plassen. Maar vergeet dit vooral niet af te wisselen met een paar glazen water.

Ben je gevoelig voor cafeïne? Kies dan voor groene thee. Groene thee bevat de helft minder cafeïne dan de zwarte variant. In kruidenthee zit helemaal geen cafeïne.

5. Lekker snacken

Je kunt je waterpeil ook in balans houden door geregeld een watervolle snack te nemen. Watermeloen rond deze tijd van het jaar, is misschien niet zo heel erg lekker. Maar denk aan stukjes komkommer, radijsjes, bleekselderij of drink een bouillon. Eten om gehydrateerd te blijven, wie wil dat nou niet?

