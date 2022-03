Woensdagmiddag en -avond trok een grote pluim met Saharazand over ons land. Dat was niet alleen te merken aan de prachtige zonsopkomst en -ondergang en de oranje gloed in de lucht. Vooral in het oosten en midden van het land zaten auto’s, ramen en zonnepanelen onder een laagje zand.

Maar buiten dat, kent iedereen die veel met de auto rijdt het volgende probleem: na verloop van tijd verzamelt vuil zich op de vloermatten, wordt het dashboard stoffig en belandt er allerlei rommel in de zijvakken van de deur. Tijd voor een grote lenteschoonmaak!

Aan de slag met de lenteschoonmaak van je auto

Naast je huis en je tuin, is ook je auto toe aan een grondige voorjaarsbeurt. Maak je geen zorgen, het schoonmaken van de binnenkant van je auto hoeft geen uren te duren. Met de juiste voorbereiding ben je zo klaar. Zo pak je de lenteschoonmaak van je auto aan in vijf stappen:

1. Opruimen

Alles moet weg. Ja, echt alles. Haal de lege boodschappentassen uit de kofferbak en snoeppapiertjes en koffiebekertjes uit de zijvakken van de deur. Het is dan ook handig om even een grote vuilniszak mee te nemen, zodat je niet tien keer op en neer hoeft te lopen. Vergeet ook niet op de achterbank en in het dashboardkastje te kijken.

2. Stofzuigen en vloermatten reinigen

De tweede stap is het verwijderen van de vloermatten. Klop de matten buiten uit en stofzuig ze. Vervolgens kun je de auto goed van binnen stofzuigen. Let op: met leren stoelbekleding moet je voorzichtig zijn, anders kan je het materiaal beschadigen.

3. Laat de ruiten van binnen glanzen

De buitenkant van de ruiten maak je waarschijnlijk regelmatig schoon, maar de binnenkant vergeet je snel. Gebruik hiervoor glasreiniger en een droge doek (of keukenpapier).

4. Interieur reinigen

Dan is het nu tijd om het interieur van je auto schoon te maken. Hier heb je alleen een microvezeldoek en lauw water voor nodig. Is je auto van binnen extreem vuil? Dan kun je ook een speciale reiniger gebruiken. Veeg alles goed af en laat het opdrogen. De ventilatie kun je het beste schoonmaken met een Swiffer of stofdoek.

5. Zorg voor een lekkere geur

Om van elke autorit een ontspannende reis te maken, is het fijn als de auto lekker ruikt. Tip: bestrooi een houten wasknijper met etherische oliën en bevestig deze aan de ventilatie.

Met deze lifehack voorkom je een gigantische rommel in de auto:

Bron: AD, Freundin.de