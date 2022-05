Zó gevaarlijk is het springen op een trampoline

Wanneer de eerste lentezon begint te schijnen, schiet de verkoop van trampolines omhoog. Toch zijn er vorig jaar en dit jaar wel erg veel trampolines verkocht. Wat verder opvalt is dat kinderen op steeds grotere toestellen springen, maar dit kan erg gevaarlijk zijn.

Ongelukken op de trampoline

Bij onze zuiderburen merken ze als het zonnig weer is dat er meer kinderen op de spoedafdeling liggen. Het resultaat van de trampolinepret: “Verzwikte enkels, gebroken polsen, ellebogen, schouders, hoofd- en nekletsels: we zien het hier allemaal passeren. Kinderen met heel zware verwondingen belanden meestal in het universitair ziekenhuis”, zegt Diederik Van Sassenbroeck, diensthoofd spoedgevallen van het AZ Maria Middelares in Gent tegen HLN.be. Dat zal in Nederland niet veel anders zijn.

Erg gevaarlijk

Ook algemeen chirurg en traumatoloog Stefaan Nijs van het UMC Utrecht heeft al heel wat zware letsels voorbij zien komen. “Een beetje springen in de tuin is erg leuk, maar ik heb het al meegemaakt dat kinderen sterven door een ongeval met een trampoline. Dat kan omwille van een hoofdletsel, maar ook door een knie die in de buik of borstkas belandt en scheuren in organen veroorzaakt, met bloedingen tot gevolg.”

Niet tegelijk springen

Volgens hem ontstaan de ergste letsels wanneer meerdere mensen tegelijk op de trampoline springen. Ze kunnen dan al snel tegen elkaar op botsen of elkaar heel hoog de lucht in laten springen. Artsen juichen deze ‘trampoline-trend’ dan ook niet toe. Het advies? “Spring, maar spring alleen”, zegt Nijs. “Zeker wanneer kinderen van verschillende gewichten - of met een volwassene erbij - samen springen, verlies je de controle.” Een kind van twintig kilogram dat springt met zijn vader van tachtig kilogram ervaart bij een val dezelfde impact als wanneer het van 3,5 (!) meter hoog zou vallen.

Tips voor een veiliger gebruik van de trampoline

Spring altijd alleen of anders op z’n minst met iemand van hetzelfde gewicht Plaats de trampoline in de grond of bevestig de trampoline stevig aan de grond, zodat-ie niet kan omkantelen Plaats een net rond de trampoline Dek de veren rond de trampoline af

