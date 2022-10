Zó heeft je kat het liefst dat je met hem communiceert

Als kattenmoeder heb je het al die tijd al aangevoeld; “Poes, poes, poes, poes” sorteert meer effect dan “kom hier, kat”. Onderzoekers zijn nu ook eindelijk in het onderwerp gedoken en kwamen tot de conclusie dat de sleutel tot een goede communi-kat-ie ‘m inderdaad in dat infantiele stemmetje zit.

Kittig onderzoek

Charlotte de Mouzon en haar collega’s van de Franse Paris Nanterre-universiteit observeerden zestien katten terwijl ze hen vooraf opgenomen zinnen - uitgesproken door hun baasjes - lieten horen. Vervolgens keken ze hoe hun oren en staart daarop reageerden, of ze ineens stopten met wat ze aan het doen waren en of dat hun pupillen zich verwijdden. Daaruit konden ze afleiden of het geluid de aandacht van de katten had weten te trekken.

De uitkomst? De pluizenbollen reageerden over het algemeen niet als een vreemde hun naam riep, terwijl tien van de zestien katten wél een teken van herkenning gaf bij het horen van het baasje. De interesse nam bovendien toe als die op een kinderlijke toon sprak. Bij de vreemdeling werkte dit niet. Hetzelfde zinnetje, maar dan volwassener gebracht, deed de katten evenmin iets.

Je kat is echt wel aan je gehecht

Een verrassende uitkomst, vindt De Mouzon. “Lange tijd werd gedacht dat katten erg onafhankelijke wezens zijn, die alleen in mensen geïnteresseerd zijn omdat ze hen eten en onderdak bieden. Maar uit het feit dat ze specifiek op hun baasje reageren, blijkt dat ze ook aan hen zijn gehecht.”

Een babystemmetje opzetten tegen je kat is volgens haar niets om je voor te schamen, wat je vrienden/familie/andere gasten je ook proberen wijs te maken. En zij kan het weten, want ze doet het zelf ook. “Ik praat tegen mijn twee katten alsof het kinderen zijn, en ze reageren echt”, vertelt ze. “Mensen durven het niet toe te geven, maar ik denk dat het kan helpen om de band tussen katten en hun baasjes te versterken. Ze begrijpen dat we hen op deze manier aandacht geven.” Voel je vrij om dit artikel te delen met de eerste de beste scepticus die in je opkomt.

Bron: The Guardian