Zó heet Barbie in het echt (en 8 andere dingen die je niet over haar wist)

Hoewel Barbie een Amerikaanse ‘uitvinding’ is, is haar uiterlijk geïnspireerd op een Duitse speelpop genaamd Bild Lilli.

Er werden sinds Barbies lancering ruim een miljard exemplaren verkocht, maar wist je dat Barbie ook broertjes en zusjes heeft die door de decennia heen in de winkel verschenen? Zeven om precies te zijn: Skipper in 1964, tweeling Todd en Tutti in 1965, Stacie in 1990 en Kelly in 1994, die in 2011 werd vervangen door Chelsea en Krissy uit 1998.