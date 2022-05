Zó herken je een eiwittekort

Een eiwittekort kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, dit komt doordat alle cellen in ons lichaam eiwit bevatten. Of het nou spier-, huid-, orgaan-, bot- of bloedcellen zijn, ze bevatten állemaal eiwit. Maar ze spelen ook een grote rol in je immuunsysteem omdat eiwitten nodig zijn om antistoffen aan te maken. Onmisbaar voor ons lichaam dus. Maar hoe snel krijg je een eiwittekort en hoe herken je het?

Lichaamsgewicht

Hoeveel eiwit je per dag moet binnenkrijgen, hangt af van je lichaamsgewricht en of je (intensief) sport of niet. Sport je niet tot minimaal dan heb je 0,8 eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig, wanneer je regelmatig tot veel sport heb je gemiddeld 1,2 tot 1,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig. Vegetariërs en veganisten hebben meer eiwit nodig, net als kinderen en zwangere vrouwen.

Je kunt een eiwittekort herkennen aan de volgende signalen:

1. Weinig fut en slaapproblemen

Bij een eiwittekort kan je bloedsuikerspiegel gaan schommelen en daardoor kan je energielevel flink dalen. Je kunt weinig fut ervaren en last krijgen van slaapproblemen. Je lichaam heeft gezonde vetten - zoals eiwitten - nodig voor een goede nachtrust. Doordat je lichaam bij een tekort niet genoeg brandstof binnenkrijgt, kun je ook moeilijker omgaan met stress en is je humeur niet altijd opperbest.

2. Spier- en gewrichtspijn

Eiwitten zijn onwijs goed voor onze botten en spieren. Je kunt bij een tekort last krijgen van zowel gewrichtspijn als spierpijn, doordat de eiwitreserves die in de gewrichtsvloeistof worden opgeslagen als eerste worden aangebroken.

3. Ammoniakgeur

Merk je dat je zweet soms naar ammoniak ruikt of dat je een slechte adem hebt? Dat zou kunnen komen door een eiwittekort. Bij een tekort gaat je lichaam spierweefsel verbranden en daardoor komen er allerlei gassen vrij in het lichaam. Hierdoor kan je ademhaling en zweet anders gaan ruiken dan je bent gewend.

4. Nagel- en haarproblemen

Je haar en nagels bestaan voor het grootste gedeelte uit eiwitten. Een symptoom van een eiwittekort kan zijn dat je last krijgt van broze nagels of dat je nagels sneller breken. Ook voor je haren spelen eiwitten een grote rol. Bij een tekort kun je last hebben van dunner of doffer haar, maar ook haaruitval.

5. Concentratie en alertheid

Ook speelt eiwit in de hersenen een rol. Wanneer je voldoende eiwitten binnenkrijgt word je alerter, energieker en productiever. Wanneer je onvoldoende binnenkrijgt is er een kans dat je je minder goed kunt concentreren en je minder alert voelt.

Hoe vul je een tekort aan?

Eiwitten kun je uit verschillende bronnen halen, dierlijk en plantaardig. Ze zitten in veel producten, dus met de juiste voeding of een aanpassing van je huidige voedingspatroon heb je een tekort snel aangevuld. Denk bij plantaardige eiwitten aan soja, noten, volkoren granen, zaden en noten. Dierlijke eiwitten vind je in vlees, vis, eieren en zuivel.

Dus mocht je last hebben van bovengenoemde klachten, dan kan het wel eens zijn dat je last hebt van een eiwittekort. Wellicht trekken de klachten weg wanneer je meer eiwit binnenkrijgt. Het fijne aan eiwit is, dat je het eenvoudig kunt toevoegen aan je dagelijkse eetpatroon en daarmee een tekort voorkomen.

Libelle's Laurence: "Ik at een maand lang veganistisch en dít is wat er gebeurde":

Bron: dokter.nl