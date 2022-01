Zo houd je een Mimosa-boeket langer mooi

De mimosa is een prachtige, vrolijke bloem. Z'n boeket laat de zon stralen in huis, maar helaas staat deze bloem niet zo lang in een vaas. Na twee dagen ziet het er vaak al een stuk minder gezellig uit. Met deze tips kun je dat nog een beetje rekken.

Mimosa of Kruidje-roer-me-niet?

Er is wat verwarring over de naam van deze bloem. Want heet zo'n gele bos nou Mimosa, Kruidje-roer-me-niet of Acacia? De officiële Mimosa noemen wij in Nederland Kruidje-roer-me-niet. Die heeft een paarse bloem. De mooie gele bloem die wij Mimosa noemen is eigenlijk de Acacia.

Mimosa langer mooi houden

Daar zijn we uit. Heb je zo'n heerlijk ruikende bos Mimosa gekocht? Dan wil je ze zo lang mogelijk mooi houden. Zet ze daarom thuis niet meteen in een vaas, maar houd nog enkele uren de zak over de bloemen zodat ze goed open komen. Snijd de bloemen goed schuin af en zet ze in warm in plaats van koud water. Maar pas op, het water moet niet heet zijn.

BEKIJK OOK: Dít moet je doen met het touwtje of elastiekje om je bloemen:

Bron: Dutchflowerlink.nl, Mooiwatbloemendoen.nl