Wij leggen het je hier uit.

Wat is Wordle?

Wordle is een woordspelletje dat je op je mobiel kunt spelen en dat veel weg heeft van Lingo. Je moet namelijk een woord met vijf letters raden. Je typt dus een willekeurig woord van vijf letters en vervolgens kun je zien of je op de goede weg bent. Als er een geel vierkantje om de letters verschijnt, dan betekent dit dat de letters goed zijn maar ze nog niet op de juiste plek staan. Zie je een groen vakje verschijnen? Dan betekent het dat de letter goed is én op de juiste plek staat.

Zes pogingen

Je gaat dus net zo lang door tot je het woord hebt geraden, maar je moet er wel rekening mee houden dat je maar zes pogingen hebt om dit te doen. Je krijgt iedere dag één kans. Als het je niet lukt binnen zes pogingen, moet je dus tot de volgende dag wachten op een nieuw woord. Het leuke is dat je je ‘winst’ ook kunt delen op Twitter of andere sociale media.

De wetenschap achter Wordle

Maar Wordle is niet alleen leuk om te spelen, het is ook nog eens goed voor je brein. Zo blijkt uit een onderzoek uit 2019 dat 50-plussers die regelmatig woordspelletjes spelen zoals kruiswoordpuzzels of cijferpuzzels zoals sudoku, een beter geheugen hebben en zich beter kunnen focussen. Sterker nog: het brein van de 50-plussers zou gemiddeld tien jaar jonger zijn dan die van leeftijdsgenoten die niet dit soort spelletjes spelen.

Puzzelen voor betere hersenen

“De verschillen zijn vooral duidelijk als het gaat om snelheid en nauwkeurigheid”, zo vertelt onderzoeker Anne Corbett. “Op sommige gebieden was echt een groot verschil te zien. Wat betreft het oplossen van problemen bleek het brein van de 50-plussers die regelmatig spelletjes spelen gemiddeld acht jaar jonger te zijn dan degenen die dit niet doen.” Volgens Corbett komt dit overeen met eerdere onderzoeken. “Het ondersteunt eerdere bevindingen die erop wijzen dat het regelmatig spelen van woord- en cijferpuzzels helpt om onze hersenen langer beter te laten werken.”

Bron: Martha Stewart