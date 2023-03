Zó kom je zonder enige moeite af van schimmel in je wasmachine

TikTokker Snowenne_cleans deelt op haar account regelmatig schoonmaaktips. In één van haar video’s gaat ze in op een vervelend schoonmaakklusje, namelijk het verwijderen van schimmel uit de rubberen rand van je wasmachine. Snowenne ontdekte dat je dit eigenlijk op een heel simpele manier kunt doen, die ook nog eens weinig moeite kost. En het fijne is: je hebt er ook maar twee dingen voor nodig.

Zo simpel kan het zijn

Volgens Snowenne voldoet wat keukenpapier en bleek al. Het enige wat je hoeft te doen is het keukenpapier tussen de rubberen rand stoppen en dat vervolgens te verzadigen met bleekmiddel. Draag schoonmaakhandschoenen, zodat je handen niet direct in contact komen met het bleekmiddel. Laat het papier zo’n 24 uur zitten en haal het daarna weg. Je zult zien dat het schimmel helemaal is verdwenen. Laat je wasmachine daarna een rondje spoelen om het bleekmiddel helemaal te verwijderen. Zo voorkom je dat je witte bleekvlekken krijgt in je donkere spullen.

Bron: TikTok