Zo krijg je de kachelruit 't snelste schoon (en zó dus niet!)

Schoonmaakmiddelen

Regel nummer 1: gebruik geen chemische middelen voor het schoonmaken van je kachelruit. Er blijft allicht nog een dun laagje achter, en je wilt natuurlijk geen licht ontvlambare stofjes in je kachel. Ook kan je beter de krasvrije variant gebruiken, zodat de kachelruit écht kraakhelder blijft. Gelukkig is er een flink assortiment aan schoonmaakmiddelen die speciaal bedoeld zijn voor je kachel, dus wat dat betreft zou het helemaal goed moeten komen. Het echte goede nieuws van vandaag: zelfs die schoonmaakmiddelen heb je niet nodig. Je kachelruit schoonmaken was nog nooit zo simpel.

Het ruitje schoonmaken

Wanneer de kachel is afgekoeld, kan je een stuk keukenpapier of een oude krant ‘een beetje’ nat maken onder de kraan, en er een goede prop van maken. Die prop kan je vervolgens in de achtergebleven as van de houtkachel dopen. Het klinkt misschien wat onlogisch, maar met deze in de as gedoopte prop kan je nu over je kachelruit wrijven. Dat doe je net zo lang tot alle roetdeeltjes zijn losgekomen, en je weer door het glas heen kunt kijken. Als laatste pak je een schoon stukje keukenpapier, en je kachelruit is weer helemaal roetvrij.

Roet voorkomen

Geen zin om dit karweitje elke week te herhalen? Met een goede verbranding voorkom je het meeste roet, waardoor je kachelruit een stuk langer schoon blijft. Het is dan belangrijk om schoon en droog hout te gebruiken, waarbij het vochtpercentage niet hoger is dan 20%. Daarnaast kan je de kachel het beste op vol vermogen laten branden; ander ligt de boel vooral te smoren, en dat zie je terug aan je kachelruit.

Voor het volgende vuurtje

Bron: RTL Nieuws en Uw Kachel.