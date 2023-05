Zó krijg je met een pannendeksel en vaatwastablet je bank weer als nieuw

Je bank professioneel laten reinigen kost aardig wat geld, dus wij zouden dit alleen aanraden als je echt alles hebt geprobeerd om de vlek eruit te krijgen. Op Instagram kwamen wij namelijk een video tegen met een tip die bijzonder goed lijkt te werken. En het fijne is: je hebt er niet meer voor nodig dan een pannendeksel en een vaatwastablet.

Zó werkt het

Het werkt heel simpel: pak een vaatdoek en wikkel/knoop deze om de deksel van de pan heen. Stop de vaatwastablet in een pan met kokend heet water en laat het volledig oplossen. Dep de deksel vervolgens in de pan en zorg ervoor dat het doekje het schoonmaakmengsel goed opneemt. Vervolgens haal je de deksel meerdere keren langs je bank, net als in onderstaande video. Et voilà: geen vlek meer te zien.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝐒𝐀𝐓𝐈𝐒𝐅𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐋𝐄𝐀𝐍𝐈𝐍𝐆 🧽 (@satisfyingcleaningig) op 4 May 2023 om 5:33 PDT

Bron: Instagram