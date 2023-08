Zó kun je zonder je handen te gebruiken een stop uit vies water trekken Beeld Getty Images

Afwassen

Zó kun je zonder je handen te gebruiken een stop uit vies water trekken

Sommige mensen hebben er totaal geen problemen mee om met hun handen te graaien in smoezelig afwaswater, terwijl anderen hier juist van gruwelen. Behoor jij tot deze laatste groep? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Het is namelijk mogelijk om de stop uit het water te krijgen, zonder dat je daarvoor met je handen het water in hoeft te gaan.