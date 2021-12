En dat is een stuk langer dan je denkt!

Typisch kerst

Kerststol met spijs en poedersuiker schreeuwt kerst. Met een dikke laag roomboter en nog extra poedersuiker is het haast een taartje voor bij de koffie. Al volstaat het wat ons betreft ook prima als zoete lunch tijdens de kerst die toch al gepaard gaat met veel suiker en zoetigheid.

Spijs

Hoe het gegeten wordt, komt nog heel precies én is een zeer persoonlijke kwestie. Er zijn namelijk duidelijk twee kampen. De een laat het spijs erin en geniet met volle teugen van een grote hap van de zoetigheid, terwijl de ander het zorgvuldig uitsmeert over het sneetje krentenbrood.

Bewaaradvies

Maar mocht je ondanks de vermoede pogingen om zoveel mogelijk van de kerststol te snoepen toch nog met restanten overblijven na de feestdagen, hoef je de stol niet weg te gooien. Je kunt het geopend en aangesneden namelijk tot wel twee weken bewaren. In de vriezer blijft het zelfs wel een maand na aansnijden goed.

Recept met restjes

Blijf natuurlijk wel goed kijken voor je weer een plak afsnijdt, want als het muf ruikt of er toch schimmelvorming is ontstaan, is weggooien de enige optie. Is het droog, maar nog wel goed? Maak er dan bijvoorbeeld eens feestelijke wentelteefjes met een twist van!

Bron: Voedingscentrum