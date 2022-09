Zó maak je de overgang naar de herfst zo aangenaam mogelijk voor jezelf

Waar we in de zomer veel buiten zijn, barsten van energie om leuke dingen te doen en graag nieuwe dingen uitproberen, staat de herfst in teken van gezelligheid bij de open haard, warm eten en drinken en tot rust komen. Het is ineens een hele andere dagindeling en dat kan best even wennen zijn. Met deze tips maak je het jezelf een stuk makkelijker:

Boswandelingen

Een groot voordeel aan de herfst is de prachtige verandering van de natuur. En daar is het bos natuurlijk het beste voorbeeld van. Mos ziet prachtig groen, af en toe piept er een zonnestraaltje tussen de takken door en bomen kleuren mooi rood, groen en geel. In plaats van een drukke activiteit kun je er in het weekend ook voor kiezen om alleen of met het gezin een wandeling te maken door het bos. Neem de heerlijke bosgeur in je op en maak je hoofd even helemaal leeg.

Zoek de warmte op

Over activiteiten gesproken: in de zomer is een sauna waarschijnlijk het laatste waar je aan wil denken, maar in de herfst is dit natuurlijk een fijn uitje. Is dit niet voor jou weggelegd, dan kun je thuis de warmte opzoeken door een warm bad of voetenbad te nemen.

Warmer eten

Het op peil houden van je immuunsysteem is een absolute must als je na de zomer wil voorkomen dat je je somber gaat voelen. Het eten van pompoen kan hierbij helpen. Deze zit boordevol vitamine C die jouw immuunsysteem een boost geeft. Een transitie naar warmer eten kan goed doen. Geen groene salade meer, maar pompoen uit de oven. Geen koude smoothie meer, maar havermout met appel en kaneel. Oh, en de pan boerenkool kan weer op tafel. Lekker!

Netflix of een goed boek

Er zijn weinig dingen fijner dan met een dekentje op de bank ploffen. Een fijne serie en een kop thee erbij zullen je nooit meer een slecht woord over de herfst doen laten zeggen. Of kruip juist met een dekentje op de bank en ga lezen. Als je eenmaal in een goed boek gezogen wordt, vergeet je even de tijd.

Podcast luisteren

Gun je je ogen even rust? Luister dan een podcast. Van een spannende thriller en waargebeurde verhalen tot tips voor een gezonder leven en gewoon slap geouwehoer: er is tegenwoordig overal wel een podcast over gemaakt. Zoek en je zult vinden! Luisteren naar een podcast valt overigens goed te combineren met een wandeling, zoals we hieronder benoemen.

Wandelen

Let wel op dat je ook nog genoeg naar buiten gaat. Het kan verleidelijk zijn om binnen te blijven met dat druilige weer, maar probeer tussen de buien door de wandelschoenen aan te trekken. Je neemt daardoor genoeg vitamine D op, waardoor je gelijk een stuk beter in je vel zit.

Om buiten te komen kun je naast wandelen ook in de tuin werken. Tuinvlogger Loes vertelt je alles over dé plant voor de herfst:

