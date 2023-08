Zó maak je een stofzuiger zonder zak schoon

We zochten het voor je uit.

Stofbak

Het allerbelangrijkste bij een stofzuiger zonder zak is het legen en schoonmaken van de stofbak. Als je hier te laks mee bent, neemt de zuigkracht af. Ook is de kans dan groter dat je stofzuiger beschadigd raakt. Dat moeten we niet hebben. Leeg de stofbak dus regelmatig. En maak hem ook af en toe schoon met een droge doek.

Filter

In zakloze stofzuigers zitten vaak drie filters. Een filter in de stofbak, een uitblaasfilter en een motorfilter. Het filter in de stofbak moet je minimaal elke maand schoonmaken. Het is handig om het uitblaasfilter eens per twee maanden te reinigen en het motorfilter één keer per jaar onder handen te nemen. Hoe doe je dat? Het is vrij simpel; je klopt de filters uit en stoft ze voorzichtig af. Je kunt ze ook afspoelen met water om ze beter te reinigen. Let op: dat kan niet bij iedere filter. In de handleiding van je stofzuiger lees je of jouw stofzuigerfilter wasbaar is.

Muffe geur

Stoot je stofzuiger een muffe geur uit? Dan is het tijd om je uitblaasfilter te vervangen. Het is goed om dit ieder half jaar te doen. Het motorfilter gaat vaak langer mee. Als je stofzuiger anders klinkt, betekent het vaak dat deze filter versleten is. Dan is het tijd voor vervanging.

Pas op met het snoer

Nog een laatste goede tip om jouw stofzuiger langer intact te houden: rol het snoer niet helemaal uit. Als je het snoer volledig uitrolt, kan het oprolsysteem lam worden en eventueel kapotgaan. Trek daarom niet te hard aan het snoer en houd een paar centimeter speling. Sommige stofzuigers hebben een streepje aan het einde van het snoer. Zo weet je altijd wanneer je moet stoppen met uitrollen. Handig!

Bron: Coolblue