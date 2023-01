Zó maak je een vision board voor 2023 (en laat al je dromen uitkomen)

Het idee achter een vision board? Alles wat je aandacht geeft, groeit. In één oogopslag zie al je wensen, dromen en verlangens, wat je onderbewustzijn stimuleert. Het helpt je vooruit te kijken, te hopen en te dúrven dromen. Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat visualiseren helpt om te dromen waar te maken.

Wat heb je nodig?

Vel papier (liefst groot, A2 of A3)

Schaar

Plakband of pritstift

Plaatjes en foto’s (bijvoorbeeld uit magazines of de mooiste die je vindt op internet en Pinterest en waar je gelijk een gevoel bij hebt)

Pen (optioneel)

Een fijne werkomgeving (fijn licht, kop thee, eventueel muziek, dekentje, rust)

Hoe pak je het aan?

Neem eerst tijd voor zelfreflectie. Doe dit op een moment waarop je je kalm en rustig voelt vanbinnen. Mediteer eventueel eerst. Wat voel je? Wat wil je bereiken dit jaar? Liggen jouw wensen op het gebied van liefde, gezondheid, carrière, reizen of persoonlijke groei? Of op al deze gebieden? Houd je een dagboekje bij? Lees dan terug wat je hebt geschreven en bedenk op welke gebieden jij wilt groeien en waarnaar je verlangt. Verzamel materiaal. Knip, scheur en plak erop los. Wees selectief in het materiaal dat je kiest. Ga alleen voor de woorden en beelden die iets met je doen. Dit kunnen woorden en zinnen zijn als ‘zelfvertrouwen’, ‘ontvangen’ en ‘Ik laat los’, maar ook plaatjes van stranden, bergen, een fijne en veilige leefomgeving, voedzame maaltijden en kristallen. Plak bijvoorbeeld ook veren en muntjes op waar je iets mee hebt. Alles mag, niets is te gek! Gebruik positieve woorden en zinnen en zet ze altijd in de tegenwoordige tijd. Dus niet: ‘Ik zal sterker worden’, maar ‘ik ben sterk’. Geef je vision board een plek waar je deze veel ziet. Hang hem bijvoorbeeld aan de muur op zet hem neer op een kastje bij de deur, zodat je er elke dag even naar kijkt. De ene keer zie je het bord bewust, de andere keer sta je er niet bij stil.

Wat doet een vision board?

Een vision board maken is méér dan een middag DIY’en (overigens ook heel ontspannend). De kracht van visualiseren is sterk en werkt zo: elke dag zie je, bewust of onbewust, voor je wat je wil bereiken. Langzaamaan gaat je brein geloven dat wat je wenst, er eigenlijk al is, want je ziet het telkens letterlijk voor je. Je dromen lijken dan al werkelijkheid, waardoor ze ineens mogelijk lijken. Het resultaat? Vertrouwen in jezelf! Ofwel, dé cruciale factor om je doelen te bereiken.

Twijfel je nog? Onder anderen Michelle Obama, Oprah Winfrey en Beyoncé gingen je al voor en zeggen dat een vision board hen helpt focussen.

Bron: Happinez, Forbes, Unitedwecare.com