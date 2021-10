Zo maak je in 7 stappen je eigen Halloween-pompoen

Van gerechten met pompoen tot daadwerkelijk pompoenen uithollen: er is geen betere manier om de maand oktober af te sluiten dan door op de valreep nog een paar pompoenen uit te hollen waarmee je je woonkamer of voordeur kunt opleuken. Ook een leuke activiteit om met kinderen te doen.

Halloween-pompoen

Griezelig of grappig: je kunt alle kanten op met het maken van zo’n Halloween-pompoen. Het begint allemaal bij het vinden van een geschikte oranje rakker.

Stap 1: pompoen kiezen

Het is zonde als je kunstwerk snel verloren gaat. Kies daarom het liefst een pompoen uit die geen zachte plekken of schrammen heeft. Kijk ook of-ie mooi rechtop blijft staan en net beginnend rijp is. Die pompoenen zijn niet alleen stevig, maar daar krijg je ook nog eens makkelijk het vruchtvlees uit.

Stap 2: deksel verwijderen

Vervolgens begin je met het zware werk: de opening maken aan de bovenkant. De deksel snijd je eraf met een speciaal mes. Als je je mes schuin houdt, gaat het eenvoudiger en is de kans kleiner dat de deksel naar binnen valt. Let op dat je niet uitschiet, want dan kun je jezelf flink bezeren.

Stap 3: pompoen uithollen

Nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. De pompoen haal je eerst leeg door de draden te verwijderen met een lepel. Vervolgens kun je met een ijsschep de pompoen verder uithollen. Blijf schrapen tot de wand van de pompoen een paar centimeter dik is. Tip: leg je pompoen op oude kranten. Dat ruimt straks makkelijker op.

Gooi het vruchtvlees trouwens niet meteen weg. Je kunt er lekkere gerechten en toetjes mee maken. Hoe je erachter komt of je pompoen eetbaar is, lees je hier.

Stap 4: droogdeppen

Om zo lang mogelijk van de pompoen te genieten dep je de pompoen droog met keukenpapier na het uithollen. Zo gaat-ie minder snel schimmelen. Even naspoelen met azijn en dan droogdeppen werkt ook.

Stap 5: tekenen maar

Stap vijf is misschien wel de leukste stap, want hier bepaal je hoe jouw pompoen eruit komt te zien. Ga je voor een traditioneel ‘gezicht’? Of maak je er een dier van? Of wil je je huisnummer er in snijden, zodat je de pompoen bij de voordeur kunt zetten? De opties zijn eindeloos. Doe hieronder inspiratie op en teken eventueel na met een viltstift op waterbasis, zodat je eventuele foutjes weg kunt poetsen. PS: heb je uitsteekvormen in huis? Die kun je in de schil van de pompoen drukken als richtlijn. Wel zo makkelijk. Doe hieronder vast wat inspiratie op, voor we naar de volgende stap gaan.

Stap 6: pompoen snijden

Pas op je vingers, want de volgende stap is het uitsnijden van je pompoen. Volg de lijnen die je eerder hebt getekend met een gekarteld mes - daarmee heb je meer grip - of een pompoenzaag. Na het uitsnijden dep je de pompoen aan de binnenkant opnieuw droog met keukenpapier.

Stap 7: lichtjes toevoegen

Na het uitsnijden is je pompoen klaar. Tenminste, als je er geen lichtjes in wilt zetten. Wil je dat wel? Dan is dit het moment om led-waxinelichtjes in je pompoen te plaatsen. Dat is een stuk veiliger dan een traditioneel waxinelichtje. Heb je nog een snoer met lampjes op batterijen over? Die kun je ook gebruiken.

In de video hieronder zie je hoe je een pompoen kunt uithollen door de achterkant als opening te gebruiken.

Bron: Pelckmans, Roomed