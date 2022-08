Zo maak je je dagelijkse wandeling leuker: 5 tips

Dit artikel is afkomstig uit Flow magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Sinds de corona-uitbraak lopen we met zijn allen een stuk meer, lezen we in een artikel van The New York Times. Vooral het ommetje, een rondje door de buurt, is populair. Niet zo gek, want uit onderzoek blijkt dat 30 minuten wandelen per dag al heel wat goeds brengt op fysiek en emotioneel niveau.

Maar als je voor de honderdste keer langs precies dezelfde boom loopt, wéér door dat park strompelt en zo’n drie keer per dag “hallo” zegt tegen de buurvrouw – die hetzelfde rondje loopt als jij – dan is dat verkwikkende ommetje niet meer zo verkwikkend meer. Hoe maak je die dagelijkse wandeling dan leuker? Nou, zo dus volgens de NYT.

Geef je wandeling een kick: 5 tips

Probeer Nordic walking

Voor iedereen die niet bang is om er wat sullig uit te zien, wandelend met ski-stokken in de stad: Nordic walking is je ding. Doordat je je armen een stuk meer beweegt tijdens deze sport, verbruik je ook veel meer energie dan tijdens een gewone wandeling. Oftewel: een full body work-out waar je conditie beter van wordt.

Gooi er plezier in

‘Vanaf kinds af aan leren we nieuwe dingen door plezier te hebben,’ stelt Bill Burnett, executive director van de Life Design Lab aan Stanford University. Waarom zouden we dan geen plezier tijdens onze wandelingen mogen hebben? Om zijn ommetjes leuker te maken, maakte hij er zoektochten naar een schat van. Vind de mooiste trap of zoek oranje bloemen, dat soort opdrachten. Maak het leuk.

Maak het uitdagender

Zeker een leuke optie als je aan het trainen bent voor een langere wandeling. Ga eens op pad met een zware rugzak om te kijken wat dat met je doet en om je spieren te versterken. Volgens de NYT kun je bijvoorbeeld ook elastische banden meenemen om daar halverwege je wandelingen wat oefeningen mee te doen.

Luister muziek

Uit onderzoek blijkt dat je fysiek beter presteert als je naar de juiste muziek luistert. Meer power geven aan je wandeling doe je dus door je oortjes mee te nemen. Ben je niet zo van de muziek, dan kun je ook gaan voor bijvoorbeeld podcasts.

Start met interval training

Waarom altijd maar hetzelfde tempo lopen als je het ook af kunt wisselen om je conditie op te bouwen? Loop bijvoorbeeld eens 1 minuut een stuk sneller om vervolgens 2 minuten te herstellen en herhaal dit een paar keer. Het geeft je wandeling een stuk meer uitdaging.

