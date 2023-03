Zó maak je rieten en rotan meubels en accessoires schoon

Laten we bij het begin beginnen: riet en rotan zijn twee verschillende dingen, al worden ze in de volksmond nog weleens door elkaar gehaald. Riet is afkomstig van de waterplant en is een soort gras. Echt stevig is het niet, maar riet is een prima materiaal voor daken, papier, schermen of manden, bijvoorbeeld.

Rotan is geen riet

Meubels worden gemaakt van rotan: een palmachtige klimplant die op de bodem van tropische regenwouden groeit. De oersterke liaanachtige stengels ervan vormen het materiaal waarvan we onder andere meubels vlechten. Sommige meubels lijken door de dunne strengen op riet, maar ook dan is het eigenlijk pitriet, een rotansoort. Ongeveer tachtig procent van alle gebruikte rotan wereldwijd komt uit Indonesië.

Schoonmaken

Of je voorwerp nu van riet of (kunststof) rotan is, je zit altijd met die kleine hoekjes en gaatjes waar je niet goed bij kunt tijdens het schoonmaken.

Riet schoonmaken

Riet kun je het beste alleen binnen neerzetten, omdat het materiaal niet goed tegen water kan. Om je riet op te frissen, borstel je eerst het grove vuil eraf met een zachte borstel. Stofzuig het vervolgens met een opzetstuk met borstel. Daarna kun je het riet afnemen met een lauw sopje met groene zeep en een zachte borstel. Voor de lastig te bereiken hoekjes kun je een tandenborstel gebruiken. Droog het riet goed na.

Rotan schoonmaken

Ook rotan meubels kun je het beste droog zetten, omdat anders meeldauw op de loer ligt, een schimmel. Behandel rotan hetzelfde als riet: eerst borstelen en stofzuigen, daarna afnemen met een lauw sopje met natuurzeep en een zachte brostel. Schimmelplekjes kun je verwijderen met een mengsel van gelijke delen water en bleek op een sponsje. Is je meubel schoon en droog, maar kan het nét nog even een glansje gebruiken? Dan kun je wax of olie erop deppen. Hiervoor zijn speciale producten op de markt, maar je kunt ook lijnzaadolie koken in een pannetje en dit over het vlechtwerk aanbrengen met een droge doek of kwast.

Kunststof rotan (polyrotan) schoonmaken

Kunststof rotan, of polyrotan, is geen natuurlijk product en een stuk sterker dan gewone rotan. Het wordt veel gebruikt voor tuinmeubelen. Hoewel je kunststof rotan meubels tot wel twintig jaar kunnen meegaan, kun je beter geen chemische schoonmaakmiddelen of hogedrukreiniger op je (tuin)meubelen gebruiken. Het is misschien verleidelijk, maar schade ligt op de loer. Ga voor dezelfde schoonmaakmethode als voor riet en gewone rotan.

Riet mag dan geen geschikt materiaal zijn voor meubels, maar als dak is het wél erg sterk en mooi. Boswachter Hanne legt uit hoe riet op een dak terecht komt:

Bron: Huishoudplaza, WWF