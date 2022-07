Maak van je kat een schootkat met de volgende tips.

Zorg voor een rustige omgeving

Net als baby’s houden katten van rust, reinheid en regelmaat. Een telefoon die continu ‘bzzzt’ zegt, een thriller die op maximaal volume door de surroundset schalt of de kakelende stem van je partner die een telefonische Marktplaatsdeal beklinkt: stuk voor stuk nodigt het je kat niet uit tot een ontspannen filmavondje bij jou op schoot. In een ideale wereld is jullie omgeving zo rustig mogelijk, zodat-ie zich veilig voelt en niet de neiging heeft om zich terug te trekken. Let ook op je eigen ademhaling. Katten voelen het aan als je snel ademt en dus nerveus bent. Moeten ze niets van hebben.

Staredowns zijn een no-go

Je kat mag wel naar jou staren, maar liever niet andersom. Blijf je ’m strak aankijken, dan kan hij dat interpreteren alsof je een roofdier bent en zich geïntimideerd voelen. In de natuur zou hij bij een tijger ook niet op schoot gaan liggen, dus vandaar. Kijk na een paar seconden weg, zodat-ie zich nog steeds de alfa voelt in huis.

Word vriendjes

De manier waarop je met je kat omgaat, is allesbepalend voor jullie band en dus voor hoe graag hij bij je in de buurt wil zijn. Vanzelfsprekend ben je lief voor ’m en zorg je dat hij te allen tijde een schone kattenbak, genoeg voer en vers water heeft. Maar ook belangrijk: speel met je kat. Zo word je ook echt zijn vriendje in plaats van een sloofje dat hem in al zijn primaire levensbehoeften voorziet.

De kats wil is wet

Als kattenmoeder weet je als geen ander dat Poekie zich niet laat dwingen om bij je te komen liggen (of tot welke andere handeling dan ook). Het is net als met oppakken; je kat bepaalt zelf waar en wanneer-ie behoefte heeft aan aandacht. Kom daarom niet in de verleiding om zijn schootkattraining te forceren. Ga iets voor jezelf doen en wacht rustig af tot de spreekwoordelijke berg naar Mohammed komt. Zoekt hij toenadering? Heel goed, maar laat ’m ook weer weggaan als-ie dat wil.

Valsspelen mag voor een schootkat

Je kat weet niet half hoe goed het op jouw schoot vertoeven is, simpelweg omdat-ie het nog nooit heeft ervaren (of in elk geval niet vaak genoeg). Een klein beetje manipulatie is daarom – puur voor z’n eigen bestwil – geoorloofd. Lok ’m met wat kattengras of valeriaan en beloon ‘m zodra hij een touchdown maakt. Aai ’m voorzichtig op plekken waar hij dat fijn vindt. Met zo’n golf aan positieve associaties met je schoot, kan het haast niet anders dan dat hij op korte termijn terugkomt voor meer.

Accepteren dat je kat geen schootkat is

Disclaimer: sommige katten willen pertinent níét op schoot komen liggen en laten zich ook niet trainen. Jammer natuurlijk, maar troost je met de gedachte dat je nu wel naar de wc kunt wanneer je wilt en niet hoeft te wachten met drinken pakken totdat je kat is uitgeslapen.

