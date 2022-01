Zo maak je zonder te knuffelen tóch het knuffelhormoon aan

Tijdens een aanraking komt in ons lichaam het zogenoemde ‘knuffelhormoon’ oxytocine vrij, wat ervoor zorgt dat angst en stress afnemen. Dit stofje geeft mensen namelijk onder andere een rustig en vredig gevoel. Je wordt er ontspannen, vrolijk en gelukkig van. Bovendien geeft het je vertrouwen in andere mensen. Best wel logisch dat we dat stofje - en dus knuffelen - missen in tijden van corona.

Oerbehoefte

Met onze huid als grootste zintuig is het niet vreemd dat het moeilijk is om te leven zonder knuffels. Zelfs mensen die zeggen niet van knuffelen te houden, zouden volgens hoogleraar psychologie Sander Koole een ontspanningsreactie laten zien op het moment dat zij geknuffeld worden. Zeker nu tijdens de coronacrisis de nadruk ligt op afstand houden én we in zulke onrustige tijden zitten, kunnen mensen behoefte krijgen aan een fysieke aanraking. Fysiek contact is nu eenmaal een oerbehoefte en die kan in dit soort tijden voor veel mensen sterker worden.

Gelukkig zijn er verschillende manieren om dit knuffelhormoon aan te maken, zélfs zonder te knuffelen. Dit zou je kunnen doen:

Huisdier

Er gaat natuurlijk niets boven een échte knuffel, maar toch zijn er manieren om ook zonder knuffelpartner het hormoon oxytocine aan te maken. Het liggen onder een zachte deken of het dragen van een zachte trui kan daar al voor zorgen. Ook brengt het aaien en knuffelen met je huisdier een soortgelijk gevoel teweeg als het knuffelen van een dierbare. Volgens Koole zijn dit allebei manieren waardoor mensen meer ontspannen en angsten afnemen.

Heb je geen huisdier? Don’t worry! Alleen al door naar schattige dierenplaatjes te kijken, zorgt ervoor dat je het knuffelhormoon aanmaakt. Dat komt doordat je natuurlijke moederinstinct is gelinkt aan oxytocine.

Knuffelbeer

Uit consumentenonderzoek is zelfs gebleken dat het aanraken van een knuffelbeer het stressniveau kan verlagen. Een teddybeer kan natuurlijk geen mens of echt dier vervangen, maar in tijden van onzekerheid en angst als deze, kan het wel voor verlichting zorgen.

Complimentje

Het krijgen van een complimentje is heel goed voor je mentale gezondheid. Ten eerste zorgt het voor een boost van het gelukshormoon dopamine, maar daarnaast komt in je lichaam ook oxytocine vrij. Maar dit geldt niet alleen voor de ontvanger, want ook het geven van complimentjes werpt z’n vruchten af. Door het geven van een compliment ontstaat er een band met iemand, wat ervoor zorgt dat je oxytocine aanmaakt.

Oogcontact

Het liefst wil je je moeder, oma of vriendin natuurlijk een knuffel geven. Aangezien dat in deze tijd niet veilig is, kun je eens proberen intens oogcontact te maken met mensen om wie je geeft. Oogcontact zorgt er namelijk voor dat je je verbonden voelt met elkaar. Door die verbondenheid, voel je je veilig en vertrouwd en maakt je lichaam het knuffelhormoon aan. Dit kan zelfs met mondkapje!

Ontspannen

Wanneer je ontspant, komt in je lichaam automatisch oxytocine vrij. Er zijn een aantal manieren van ontspannen die hier extra veel invloed hebben. Zo kun je een keer yoga proberen, maar ook meditatie kan je helpen te ontspannen. Verder maak je het knuffelhormoon aan als je luistert naar je favoriete muziek of als je samen met iemand kookt (en eet).

Bron: Healthline, Volkskrant