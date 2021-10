Zó pak je heel makkelijk een rond cadeautje in

Hoe je het ook went of keert; je eindigt altijd met een rommelig pakketje. Gelukkig is dat nu verleden tijd dankzij dit simpele trucje.

Vreemde vormen

Cadeaus inpakken kan een leuke bezigheid zijn, totdat je met moeilijke vormen aan de slag moet. Je wilt natuurlijk niet met een gekreukeld cadeautje aankomen. Geen paniek! De oplossing is namelijk best simpel. Voortaan pak je ronde vormen makkelijk in dankzij deze handige lifehack:

Stappenplan

Knip het cadeaupapier op maat. Zorg dat het papier in de breedte net om het cadeau past. In de lengte moet het papier aan beide kanten tot net over het midden van het cadeau komen. Vouw het op maat geknipte inpakpapier dubbel en knip om de 1,5 tot 2 centimeter een beetje in. Doe vervolgens het papier om de breedte van het cadeautje en plak het vast met een plakbandje. Zorg dat het cadeau in het midden van het papier zit en vouw de onderkantjes om en om naar binnen. Als je helemaal rond bent gegaan, plak je een plakbandje of strikje op het midden. Doet dit ook aan de onderkant en het cadeautje is klaar!

Meer lifehacks

Net een te klein stuk inpakpapier geknipt? Ook daar is een trucje voor. Zelfs als je geen inpakpapier in huis hebt, kun je nog een leuk cadeautje in elkaar flansen. Knutselen maar!

Geen plakband in huis? Zó pak je een cadeautje in zónder plakband:

Bron: Instagram.