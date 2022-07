Zó sta je voortaan perfect op je vakantiefoto's

Ben jij ook zo iemand die altijd ongelukkig op de foto staat? Dan hebben we hier nog een paar handige tips, zodat je voortaan een stuk fotogenieker door het leven gaat:

Zeg ‘thursday’

Toen je vroeger voor een foto poseerde, heb je vast weleens ‘cheese’ moeten zeggen. Helaas doet dit vrij weinig voor je gezicht. Je kunt blijkbaar veel beter ‘thursday’ zeggen op het moment dat de foto wordt gemaakt. Dit zou je gezicht helpen relaxen en hierdoor staan je lippen een beetje uit elkaar.

Laat je van je beste kant zien

Iedereen heeft een zogenaamde ‘goede kant’ en bij de meeste mensen is dit de linkerkant van het gezicht, zo beweren wetenschappers van de Amerikaanse Wake Forest University. Ga eens voor de spiegel staan en kijk vanuit welke hoek jij je gezicht het mooiste vindt.

Duw je tong tegen je tanden

Wil jij graag met een natuurlijke glimlach op de foto staan? Duw dan je tong tegen je tanden aan. Je lach ziet er niet alleen minder geforceerd uit, maar je vermijdt er ook nog eens een onderkin mee. Handig! Ook hardop lachen of een grapje maken, kan helpen voor een natuurlijke glimlach.

Duw je schouders wat naar voren

Wanneer je schouders een beetje naar voren duwt, benadruk je je sleutelbeenderen. Hierdoor lijk je in een paar seconden al een stuk slanker. Bovendien zorgt dit voor goede houding, wat meteen elegant oogt.

Relax

Als je niet zo gek bent op foto’s, dan is de kans groot dat je er ook niet zo leuk opstaat. Hoe meer gespannen je bent, hoe minder spontaan de foto oogt. Het kan in zo’n geval helpen om je ogen te sluiten en deze pas open te doen als de fotograaf ‘ja’ zegt. Het enige wat je dan hoeft te doen is je ogen openen en spontaan te lachen.

Kijk een beetje omhoog

Eerlijk is eerlijk, recht in de camera kijken geeft nooit een geweldig resultaat. De foto is hierdoor iets te geposeerd en vaak kom je zelf beter voor de dag als de foto vanaf een andere hoek is genomen. Wat bijvoorbeeld veel beter werkt én je jukbeenderen beter laat uitkomen, is je kin een beetje te heffen en omhoog te kijken.

Oefening baart kunst

Maak stiekem een paar selfies voor de spiegel. Schaam je daar niet voor, want zo vind je je beste hoek en weet je de volgende keer precies hoe je leuk op de foto moet staan. Say chee-, uhhh thursday!

Bron: HLN