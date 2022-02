Zó vaak moet je je koffiezetapparaat schoonmaken

Schrik niet: waarschijnlijk een stuk vaker dan je denkt en doet. En dan hebben we het niet over de buitenkant van het apparaat, waar je ‘even’ een doekje overheen haalt. Lief zijn voor ‘de binnenkant’ is voor de levensduur extra belangrijk. En voor de smaak van je koffie ook, trouwens.

Koffiezetapparaat spoelen

Laten we beginnen bij iets wat je heel regelmatig moet doen: de machine spoelen. Experts raden aan om zo'n reinigingsbeurt dagelijks (!) op het programma te zetten. Zo ga je eventuele verstoppingen het best tegen. In het ideale geval doe je dit bijvoorbeeld ’s morgens en ’s avonds. Want hier geldt: hoe vaker, hoe beter. Eens per dag spoelen kan in elk geval allesbehalve kwaad.

En vergeet ook niet om de losse onderdelen van het apparaat eens in de paar dagen mee te nemen in de vaatwasser – of was ze grondig met de hand af.

Ontkalken en reinigen van je koffiezetapparaat

Dan heb je nog twee acties die je geregeld uit moet voeren om je machine zo lang mogelijk mee te laten gaan: ontkalken en reinigen. Die volgorde kun je trouwens ook het beste aanhouden. Door het koffiezetapparaat te ontkalken, lost eventuele kalkaanslag op, samen met mogelijke bacteriën die daar in zitten. Doe dit eens in de twee à drie maanden, dan zit je in elk geval goed. De temperatuur van je koffie wordt er beter van. En dat zorgt er weer voor dat je bakkie (nóg) lekkerder smaakt.

Dan nog even over het reinigen van je koffiezetapparaat. Handig om dit elke drie weken te doen, met bijvoorbeeld een reinigingstablet. Zo’n tablet verwijdert eventuele koffieaanslag. Voor zo'n reinigingsbeurt kun je trouwens het beste speciale koffiemachinereiniger gebruiken, volgens experts. Dat werkt beter dan een huis-, tuin- en keukenproduct als afwasmiddel.

Bron: Care Club via Radar, KoffiePartners