Zó verwijder je het beste groene aanslag van je terras

Zo kun je de groene aanslag het beste van je terras verwijderen en ziet jouw tuin of balkon er weer picobello uit:

Beste middeltjes tegen groene aanslag op je terras

De groene aanslag die je op je terras ziet is afkomstig van algen en mos. Mossen en algen staan er om bekend dat ze water vasthouden en dit kan resulteren in een groenige aanslag op je tegels. Wanneer je in de tuin zit kan de aanblik van zo’n groen terras best je zon-momentje verpesten: schone tegels ogen nu eenmaal frisser en schoner. Daarom hier wat handige tips:

Schoonmaakazijn

Schoonmaakzijn is misschien wel het populairste schoonmaakmiddel als het gaat om een groene aanslag op je terras. Als je deze azijn wilt gebruiken, is het belangrijk dat je eerst je terras schoonveegt en bladeren en zandresten weghaalt. Vul vervolgens een plantenspuit met schoonmaakazijn en kraanwater en besproei de tuintegels hiermee. Laat het goedje goed inwerken en je zal zien dat de aanslag na en paar dagen weg is. Je kunt dit het beste op een zonnig dag doen, zodat de azijn er goed intrekt.

Biotex

Ook Biotex is een middeltje dat veel mensen gebruiken om groene aanslag op hun terras te verwijderen. Dit middeltje staat erom bekend dat het makkelijk vlekken uit kleding haalt en blijkbaar geldt dit ook voor je terrastegels. De enzymen die in de Biotex zitten, vreten alg en mos helemaal weg. Het enige wat je hoeft te doen is een beetje Biotex vermengen met lauw water in een emmertje en dit vervolgens leeggieten over je terras. Pak er vervolgens een bezem bij en schrob al het groen van je terras af. Spoel vervolgens je terras schoon met water en zorg ervoor dat alle Biotex weg is.

Aardappelwater

Klinkt een beetje gek, maar blijkbaar werkt dit echt. Het zetmeel in aardappelwater zorgt er namelijk voor dat groene algen verdwijnen. Het enige dat je hoeft te doen is na het koken van aardappelen het water over terras uitgieten en vervolgens met een bezem alles schoon schrobben. Spoel al het vuil weg met water en je terras is weer lekker schoon.

Groene zeep

Groene zeep is overigens ook een goed alternatief voor de agressieve aanslagverwijderaars. Soms je moet oppassen met speciale middeltjes. Veel producten kunnen voor irritaties zorgen. Je moet niet voor niets een veiligheidsbril en handschoenen dragen. Meng vijf eetlepels soda en vijf eetlepels groene zeep in een emmer met tien liter heet water. Gooi de inhoud van de emmer gelijkmatig over het hele terras en verdeel het met een harde bezem over de tegels. Laat het even inwerken en spoel de tegels vervolgens af met water. De vieze aanslag is zo weg.

Dít kun je beter niet doen

Als het gaat om het schoonmaken van je terras zijn er ook nog twee belangrijke don’ts. Het is namelijk niet verstandig om zomaar een hogedrukspuit te gebruiken voor je vieze tegels. Door de kracht van de spuit kan de structuur van de toplaag van je tegels namelijk poreuzer worden, waardoor ze sneller kapot zullen gaan. Daarnaast maakt een hoge drukspuit het oppervlak ruwer waardoor mossen en vuil sneller terugkeren.

Ook chloor moet je absoluut niet gebruiken: dit is een zeer agressief middel en daarnaast is het ook nog eens schadelijk voor het milieu. Omliggende planten, borders en graszoden krijgen te maken met de schadelijke gevolgen van wegzakkend chloorwater en dat wil je echt niet.

Bron: Hovenier Roel Zuidema, Radar