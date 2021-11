Zo verzorg je de begonia rex, dé plant van dit najaar

Een klassieke schoonheid met prachtige details, maar wel een diva qua verzorging.

Beeldschone bladbegonia

De begonia rex, ook wel bekend als de bladbegonia, is een klassieker. We kennen deze plant al jaren, maar ook jij loopt ‘m misschien regelmatig voorbij in het tuincentrum. Door z’n bescheiden formaat is het namelijk geen opvallende plant. Maar als je naar de details kijkt, besef je je hoe beeldschoon-ie eigenlijk is. Tijd om ‘m in je karretje te zetten. De begonia rex is namelijk ook nog eens de plantentrend voor dit najaar.

Oogstrelende kleuren

De woontrend voor de herfst en winter van 2021 is balance biotope. Dit houdt onder meer in dat je planten even belangrijk zijn als je interieur. De planten die je neerzet, mogen dus wel wat bijzonderder zijn - een kunstwerkje op zich, met mooie details. De begiona rex is daar met z’n oogstrelende kleuren en bladtekening een heel goed voorbeeld van. Van paars tot roze en bordeauxrood tot een soort metallic zilver: bladbegonia’s zijn er in allerlei soorten.

Begonia rex verzorgen

Zoals we al vertelden, vergt de begonia rex wel wat specifiekere verzorging. Het is een beetje een diva. Zo heeft de bladbegonia de aarde graag altijd een beetje vochtig, maar niet te nat. Eén keer per week water geven moet genoeg zijn, maar afhankelijk van de luchtvochtigheid bij jou thuis moet je de grond regelmatig even checken met je vinger. Daarbij kan de plant niet tegen de felle zon, maar moet-ie wel genoeg indirect licht krijgen zodat z’n kleuren mooi blijven. Ook niet op een te donker plekje zetten, dus.

Nóóit doen bij een bladbegonia

De bladbegonia heeft dunne, fragiele bladeren die makkelijk vatbaar zijn voor schimmel. Als je te veel of verkeerd water geeft, verschijnen er al snel bruine of grijze plekken op de bladeren. Op de bladeren van de begonia rex zitten namelijk kleine haartjes waar vochtdruppels te lang aan kunnen blijven hangen. Spray de bladeren van deze plant daarom ook nooit nat.

Met de juiste verzorging, is de begonia rex dus een prachtige plant voor in je huis. Nog een tip: in een witte of zwarte plantenpot knallen de kleuren er het mooist uit.

Bron: mooiwatplantendoen.nl, flowercouncil.co.uk, mamabotanica.nl