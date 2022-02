Zo vies is je afwasborstel (en zó maak je ’m weer schoon)

Afwasborstels zijn een hygiënische manier om je vaat schoon te maken, een stuk hygiënischer dan een schuursponsje, mits je ze regelmatig schoonmaakt. Hiervoor zijn een beetje water en een sopje alleen niet genoeg. Als je je afwasborstel niet regelmatig schoonmaakt en niet tijdig vervangt, kunnen er meer bacteriën op zitten dan op een wc-bril (bah!) en daar wil natuurlijk niemand mee afwassen.

SCHOONMAKEN

Een afwasborstel schoonmaken is helemaal geen moeilijk karwei, zeker niet als je een vaatwasser hebt (die je trouwens ook regelmatig moet schoonmaken). Hij kan namelijk gewoon in het bestekbakje. Als je vaatwasser op 60 graden draait, worden de meeste bacteriën gedood. Als je geen vaatwasser hebt of een houten afwasborstel gebruikt die niet in de vaatwasser mag, dan zijn er ook nog steeds manieren om ’m schoon te houden. Laat je afwasborstel een uurtje in een mengsel van 250 ml witte azijn en een druppeltje afwasmiddel staan en dan kan-ie er ook weer even tegenaan. Of een mengsel van dikke bleek en water. Daarna wel goed uitspoelen voordat je ’m weer in gebruik neemt.

VERVANGEN

Hoe goed je ook voor je afwasborstel zorgt, er komt altijd een punt waarop je hem écht moet vervangen. Als de haartjes van de afwasborstel naar buiten gaan staan, is het in ieder geval tijd om een nieuwe te kopen.

Bron: margriet.nl